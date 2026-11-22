Ο Λέον Μπέιλι πέτυχε το γκολ στο πεντηκοστό τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης μετά από ασίστ του Μάριους Μουαντίλμαντζι ολοκληρώνοντας την ανατροπή

Ο Ολυμπιακός πήρε ξανά το προβάδισμα απέναντι στον αντίπαλό του, με τον Λέον Μπέιλι να βρίσκει δίχτυα στο 54ο λεπτό και να διαμορφώνει το 3-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή των «ερυθρόλευκων».

Η φάση ξεκίνησε από την πίεση των παικτών του Ολυμπιακού, που κέρδισαν την κατοχή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μάριους Μουαντίλμαντζι έστρωσε την μπάλα στον Μπέιλι και ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ανέλαβε τη συνέχεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με εξαιρετική ατομική ενέργεια, ο Μπέιλι απέφυγε τον αντίπαλό του και εκτέλεσε με ψυχραιμία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2. Ο Μουαντίλμαντζι πιστώθηκε την ασίστ.

Ενώ λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός διεύρυνε το προβάδισμά του απέναντι στον Ηρακλή, με τον Μάριους Μουαντίλμαντζι να βρίσκει για δεύτερη φορά δίχτυα και να διαμορφώνει το 4-2 στο 58ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεργάστηκαν εξαιρετικά από τη δεξιά πλευρά, με τον Λέον Μπέιλι να αναλαμβάνει αυτή τη φορά τον ρόλο του δημιουργού. Ο Τζαμαϊκανός έβγαλε την ασίστ και ο Μουαντίλμαντζι, με δυνατό σουτ στην κίνηση από κοντινή απόσταση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.