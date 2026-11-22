Ο διεθνής τερματοφύλακας πραγματοποίησε επτά αποκρούσεις διατηρώντας απαραβίαστη την εστία του στη νίκη της Χαλ, η οποία διαμορφώθηκε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις

Η Χαλ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Μπράιτον, σε μια αναμέτρηση όπου ο Κωνσταντής Τζολάκης εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, με επτά αποκρούσεις, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του παρά την έντονη πίεση που άσκησαν οι φιλοξενούμενοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Μπράιτον δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές και έφτασε αρκετές φορές κοντά στο γκολ, όμως ο διεθνής γκολκίπερ είχε απάντηση σε κάθε προσπάθεια. Τελικά, η Χαλ βρήκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Όλιβερ ΜακΜπέρνι, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο. Η εμφάνιση του Τζολάκη, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Premier League να τον ξεχωρίζει δημόσια λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα.

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Η αποθέωση της Premier League για τον Τζολάκη

Ο επίσημος λογαριασμός της Premier League στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μήνυμα αφιερωμένο στον Έλληνα τερματοφύλακα, συνοδεύοντάς το με μια χαρακτηριστική λεζάντα: «Κωνσταντής Τζολάκης: Μία εμφάνιση παγκοσμίου επιπέδου».