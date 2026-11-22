Ο διαιτητής Αναστάσιος Παπαπέτρου δεν επέβαλε καμία πειθαρχική κύρωση στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ενώ ούτε ο VAR Πουλικίδης παρενέβη για επανεξέταση της φάσης

Έντονες συζητήσεις προκάλεσε μια φάση στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, με πρωταγωνιστές τους Βισέντε Ταμπόρδα και Χρήστο Σιέλη.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός φέρεται να χτύπησε τον αμυντικό του ΟΦΗ εκτός φάσης, ωστόσο η ενέργειά του δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή Αναστάσιο Παπαπέτρου, ενώ ούτε ο VAR, Πουλικίδης, παρενέβη για να τον καλέσει σε επανεξέταση της φάσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έτσι, ο Ταμπόρδα παρέμεινε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να υπάρξει κάποια πειθαρχική κύρωση για την ενέργειά του.

Δείτε το βίντεο με τη φάση: