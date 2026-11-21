Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο

Νέα δεδομένα για τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο δημιουργεί το επίδομα Χριστουγέννων ύψους έως 500 ευρώ, μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τα Χριστούγεννα του 2027 για να λάβουν τα πρώτα χρήματα.

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Ειδικότερα, το άρθρο 28 του νόμου 5355/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 188 στις 13 Νοεμβρίου 2026, προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εάν η ημερομηνία συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η καταβολή θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη.

Το μέτρο αφορά περίπου 720.000 εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 433 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Η νέα ρύθμιση καλύπτει το προσωπικό των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Οι μόνιμοι υπάλληλοι υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών υγείας.

Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι εργαζόμενοι σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στις προβλέψεις του νόμου.

Το προσωπικό εταιρειών και οργανισμών που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στους συγκεκριμένους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής.

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Δικαιούχοι είναι ακόμη τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, καθώς και τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών και τα όργανα διοίκησης των καλυπτόμενων φορέων που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές.

Αντίθετα, εκτός του μέτρου μένουν τα μέλη συλλογικών διοικητικών οργάνων που αμείβονται αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Τι ισχύει για τους συμβασιούχους

Το επίδομα δεν αφορά μόνο τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Στους δικαιούχους εντάσσονται και εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται σε φορείς που καλύπτονται από τη διάταξη.

Έτσι, δικαίωμα στην παροχή μπορούν να έχουν και συμβασιούχοι σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, περιφέρειες και άλλους οργανισμούς που υπάγονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

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Το ποσό που θα λάβουν, ωστόσο, δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν μισθοδοτηθεί.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα των 500 ευρώ

Για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, ως περίοδος αναφοράς ορίζεται το διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027.

Οι εργαζόμενοι που έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του δωδεκαμήνου και απασχολούνται με πλήρες ωράριο δικαιούνται ολόκληρο το ποσό, δηλαδή 500 ευρώ μικτά.

Για όσους έχουν εργαστεί μικρότερο χρονικό διάστημα προβλέπεται αναλογικός υπολογισμός. Για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα μισθοδοσίας αντιστοιχεί το 1/12 της παροχής, δηλαδή περίπου 41,67 ευρώ μικτά. Για τον υπολογισμό της αναλογίας, κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει διάρκεια 30 ημερών.

Επομένως, εργαζόμενος που έχει μισθοδοτηθεί για έξι πλήρεις μήνες με πλήρες ωράριο θα λάβει 250 ευρώ μικτά.

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Αντίστοιχα, για όσους εργάζονται με μειωμένο ωράριο ή ως ωρομίσθιοι, το ποσό υπολογίζεται με βάση τόσο τη διάρκεια της απασχόλησης όσο και το ποσοστό του ωραρίου τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με το 50% του κανονικού ωραρίου για ολόκληρη την περίοδο δικαιούται 250 ευρώ μικτά. Εάν έχει εργαστεί για έξι μήνες με το ίδιο ποσοστό απασχόλησης, θα λάβει 125 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες και οι ώρες πρόσθετης απασχόλησης πέραν του νόμιμου ωραρίου δεν λαμβάνονται υπόψη για την προσαύξηση του επιδόματος.

Επιπλέον, εάν ένας εργαζόμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες θέσεις του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τη ρύθμιση, ο υπολογισμός γίνεται χωριστά για κάθε θέση. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 ευρώ.

Πόσα χρήματα θα μπουν τελικά στην τσέπη των εργαζομένων

Τα 500 ευρώ αποτελούν μικτό και όχι καθαρό ποσό. Συνεπώς, από την παροχή θα αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και η αντίστοιχη φορολογική παρακράτηση.

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Με βάση παραδείγματα που έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται σε στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το καθαρό ποσό για όσους δικαιούνται ολόκληρη την παροχή μπορεί να κυμανθεί από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με τις κρατήσεις και τα ατομικά φορολογικά δεδομένα.

Ο νόμος χαρακτηρίζει το επίδομα μέρος των τακτικών αποδοχών και συντάξιμη αποδοχή. Αυτό σημαίνει ότι υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν συνυπολογίζεται στα θεσμοθετημένα ανώτατα όρια αποδοχών.

Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2027. Από εκεί και πέρα, η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, μέσω ξεχωριστής μισθοδοτικής κατάστασης.

Η νέα ρύθμιση εισάγει μια μόνιμη ετήσια παροχή στο μισθολογικό καθεστώς του Δημοσίου. Δεν ισοδυναμεί, ωστόσο, με πλήρη επαναφορά του 13ου μισθού, καθώς προβλέπει επίδομα έως 500 ευρώ μικτά και όχι την καταβολή ενός επιπλέον μηνιαίου μισθού.