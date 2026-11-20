Ξεκινούν οι καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους 14-17 Απριλίου 2026.

Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής

Προς αποφυγή τυχόν μπερδέματος επισημαίνεται ότι σήμερα καταβάλλεται στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400€.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400€ που αφορά στους:

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Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

⁠Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

