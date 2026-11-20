Επίδομα 400 ευρώ: Διευκρινίσεις από το υπουργείο – Ποιοι δεν θα το πάρουν
Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής
Προς αποφυγή τυχόν μπερδέματος επισημαίνεται ότι σήμερα καταβάλλεται στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400€.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τακτική ενίσχυση των 400€ που αφορά στους:
- Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.
- Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.
- Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.