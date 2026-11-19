Με διαφορετικές στρατηγικές για το παγκόσμιο εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ασφάλεια εμφανίστηκαν ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της APEC στη Σεντζέν, ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνάντησής τους που έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (19/11), ώρα Ελλάδας.

O Kινέζος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας ανοιχτής και ενοποιημένης παγκόσμιας οικονομίας, απορρίπτοντας τον προστατευτισμό, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του υπερασπίστηκε τη δυναμική της οικονομίας των ΗΠΑ και αντιτάχθηκε σε αυστηρούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια «εποικοδομητική εταιρική σχέση» με τις οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού.

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Οι τοποθετήσεις τους έγιναν σε μια συγκυρία έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στην τεχνολογία, συνεχιζόμενων πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και αυξημένων ανησυχιών για τη διεθνή σταθερότητα.

🇺🇸🇨🇳🇷🇺 APEC is off to a GREAT start! Trump, Xi and Putin, the leaders of the world’s three major powers, join other world leaders for the official family photo in Shenzhen. But seriously, WTH are they all wearing?! 😂 Writer: Naz https://t.co/jWpG8W1jOe — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 19, 2026

«Δύσκολη εξίσωση» για τον Τραμπ και το τετ-α-τετ με τον Σι

Πριν από την τριμερή, στο επίκεντρο βρίσκεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι εμπορικές και τεχνολογικές τριβές παραμένουν οξείες και η υφιστάμενη εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η Αλίσια Γκαρσία-Ερέρο, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία-Ειρηνικό στην επενδυτική τράπεζα Natixis, εκτίμησε στο BBC ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα δυσκολευτεί να αποσπάσει ουσιαστικά κέρδη στη Σεντζέν, όπου το Πεκίνο καθορίζει την ατζέντα και προβάλλει το άνοιγμά του, και εμφανίζεται περιορισμένος πολιτικά ενόψει της αλλαγής ισορροπιών στο Κογκρέσο τον Ιανουάριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Κατά την ίδια, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια γενικόλογη ανακοίνωση με το βλέμμα στη σύνοδο του G20 στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα.

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Στις διμερείς επαφές της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο αναμένεται να τεθούν η τεχνητή νοημοσύνη και η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας για την αποφυγή επικίνδυνων παρεξηγήσεων. Παράλληλα, η συγκυρία επιβαρύνεται από την υπόθεση της Nvidia και την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ στον απόηχο δημοσιευμάτων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με υποψίες κινεζικής κατασκοπείας, ισχυρισμοί που δεν έχουν δικαστικά επιβεβαιωθεί και τους οποίους το Πεκίνο απορρίπτει, καθώς και από καταγγελίες για παράνομη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο Τραμπ ανέφερε ότι κατά το δείπνο των ηγετών της APEC το βράδυ της Τετάρτης αναφέρθηκε μόνο «σύντομα» στον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «τραγωδία» και σημειώνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη.

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Οι τοποθετήσεις Σι, Τραμπ και Πούτιν στην ολομέλεια



Ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες της περιοχής να στηρίξουν την οικονομική ολοκλήρωση και ένα ανοιχτό μοντέλο συνεργασίας αντί για αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη μοχλό καινοτομίας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ίδρυση Κέντρου Μελετών για την Κοινότητα Ασίας-Ειρηνικού στη Σεντζέν, τη δημιουργία θεσμών συνεργασίας σε τομείς όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η καθαρή ενέργεια και η πράσινη ανάπτυξη, καθώς και χρηματοδότηση 20 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση της συνεργασίας εντός του οργανισμού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον ρόλο των ΗΠΑ ως δύναμης του Ειρηνικού, έκανε λόγο για πρωτοφανή οικονομική ευημερία και υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο 2%, ισχυρισμός που δεν συνάδει με τα πρόσφατα στοιχεία για τις τιμές στις ΗΠΑ.

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NEW: Trump and Putin meet on the sidelines of the APEC summit. https://t.co/Fel9g7HE9o — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Για την τεχνητή νοημοσύνη είπε ότι είναι «σχεδόν αποκλειστικά καλή», αλλά απαιτεί προσοχή στα αρνητικά της στοιχεία, τασσόμενος κατά της αυστηρής ρύθμισης που θα μπορούσε, όπως είπε, να ανακόψει την ανάπτυξή της. Άφησε ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο αιφνιδιαστικής εμφάνισης του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το TASS, χαρακτήρισε τη Ρωσία αναπόσπαστο μέρος της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και ζήτησε εποικοδομητική συνεργασία με τις οικονομίες της, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δεσμών του παρά τις δυτικές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις οποίες χαρακτήρισε αναποτελεσματικές και μέρος του παρελθόντος.

Oι επαφές στο παρασκήνιο και το «οικογενειακό πορτρέτο»



Η τριμερής συνάντηση των τριών ηγετών αναμένεται να διαρκέσει κάτω από μία ώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος έκανε λόγο για «ρεαλιστικές» προσδοκίες. Στην ατζέντα βρίσκονται οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ο εμπορικός ανταγωνισμός, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη, με το Πεκίνο να μιλά για παγκόσμια ειρήνη και στρατηγική σταθερότητα και την Ουάσινγκτον να εστιάζει στη διάδοση των πυρηνικών όπλων και στη Μέση Ανατολή, ενώ η συνάντηση ήδη συγκρίνεται στα σχόλια με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945.

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Το κλίμα διαμορφώθηκε και από τις επαφές της Τετάρτης (18/11), με τον Σι να έχει συνομιλίες άνω των δύο ωρών με τον Πούτιν, να υποδέχεται τον Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σεντζέν και τους τρεις ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψίες στη δεξίωση της APEC.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Πούτιν βρέθηκε στο κέντρο του επίσημου «οικογενειακού πορτρέτου» των ηγετών με τα κόκκινα και μπλε μεταξωτά φουλάρια που προσέφερε η διοργανώτρια Κίνα, η πρώτη του φυσική παρουσία σε τέτοια φωτογραφία της APEC μετά από εννέα χρόνια, από τη σύνοδο του 2017 στο Βιετνάμ (καθώς το 2020 και το 2021 συμμετείχε διαδικτυακά).

Στο περιθώριο της συνόδου το προηγούμενο βράδυ, η Iάπωνας πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συναντήθηκε για περίπου 30 λεπτά με τον Πούτιν, η πρώτη δια ζώσης επαφή ηγετών των δύο χωρών έπειτα από επτά χρόνια σε βαριά τεταμένο κλίμα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του Ιάπωνα δημοσιογράφου Γιούκι Ιμάι που συνελήφθη τον περασμένο μήνα με κατηγορίες για κατασκοπεία και την ανάκληση μέτρων σε βάρος της Japan Tobacco.