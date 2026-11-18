Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Klabin, η παραγωγική διαδικασία στη μονάδα της εταιρείας διεκόπη μετά από έκρηξη λέβητα, οι συνθήκες της οποίας παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη (18/11) σε εργοστάσιο της εταιρείας Klabin στην πόλη Οτασίλιο Κόστα της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη νότια Βραζιλία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Klabin, της μεγαλύτερης χαρτοβιομηχανίας της Βραζιλίας, η παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο διεκόπη κατόπιν έκρηξης λέβητα, οι συνθήκες της οποίας παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειακή μονάδα.

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Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής και σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.