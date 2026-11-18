Σύμφωνα με τις Αρχές, η στοχοποίηση του επιχειρηματία εκτιμάται πως συνδέεται με τη θέση του σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα

Στο επίκεντρο ενός σχεδίου δολοφονικής επίθεσης στην Ελλάδα, το οποίο εξουδετερώθηκε κατόπιν πολύμηνης επιχείρησης των υπηρεσιών πληροφοριών, βρισκόταν σύμφωνα με πληροφορίες του top-channel.tv ο Αβραάμ – Μίνως Ε. Μωυσής. Πρόκειται για στέλεχος με πολυετή διαδρομή στον ελληνικό επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό χώρο, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με ισραηλινά συμφέροντα, στοιχείο που εκτιμάται πως τον κατέστησε στόχο διεθνούς εγκληματικού δικτύου με ιρανικές διασυνδέσεις.

Η επαγγελματική διαδρομή και η στοχοποίηση

Ο 64χρονος Αβραάμ-Μίνως Μωυσής, πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, υπηρετεί από τον Ιανουάριο του 2025 ως μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Intracom Defense, θέση στην οποία επανεξελέγη τον Οκτώβριο του 2026. Η εταιρεία, που παράγει κρίσιμο αμυντικό εξοπλισμό, περιήλθε τον Ιούνιο του 2023 κατά 90,91% στον έλεγχο της ισραηλινής κρατικής Israel Aerospace Industries (IAI) έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Μωυσής μετρά πάνω από 35 χρόνια στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, έχοντας διατελέσει διευθύνων σύμβουλος στην Interamerican και την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Β΄ αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της CrediaBank, χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες. Παρά τη σιγή ιχθύος των Αρχών, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ιδιότητά του σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων αποτέλεσε το κίνητρο της στοχοποίησής του.

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Ο ρόλος του Ιράν και το δίκτυο των εκτελεστών

Πίσω από το σχέδιο εξόντωσης αποκαλύπτεται μηχανισμός που συνδυάζει κρατικές δομές πληροφοριών με το οργανωμένο έγκλημα. Ως «εγκέφαλος» και συντονιστής φέρεται ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Για να παρουσιαστεί η ενέργεια ως υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου, επιστρατεύτηκαν «ενοικιαζόμενοι» εκτελεστές. Τον ρόλο του μεσάζοντα για τη στρατολόγησή τους ανέλαβε ο καταζητούμενος από το FBI έμπορος ναρκωτικών Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για τη δράση του δικτύου του εναντίον αντιφρονούντων.

Η επιχείρηση αποτροπής ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, όταν η ΕΥΠ διαβίβασε στοιχεία στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, εγκαινιάζοντας συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας. Μέλη της ομάδας που στρατολογήθηκε εκεί πραγματοποίησαν ταξίδια στο Ιράν και σε χώρα του Περσικού Κόλπου, όπου φέρονται να έλαβαν οδηγίες από τον Ιρανό συντονιστή για το χτύπημα στην Αθήνα.

Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη πέντε πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας, ηλικίας 22 έως 73 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και σχεδιάγραμμα με συγκεκριμένη τοποθεσία. Τέσσερις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι για 30 ημέρες στις φυλακές των Σκοπίων, ενώ ο πέμπτος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.