Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Στο βήμα του μάρτυρα αναμένεται να βρεθούν σήμερα και αύριο δεκαέξι επιζώντες της σύγκρουσης, ενώ το δικαστήριο έχει προγραμματίσει ακόμη δεκαπέντε συνεδριάσεις

Έπειτα από διακοπή δεκαπέντε ημερών, η εκδίκαση της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών ξεκινά ξανά σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής και της αυριανής ημέρας, έχει προγραμματιστεί να καταθέσουν 16 επιβάτες που επέζησαν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, στις 4 Νοεμβρίου, το βήμα του μάρτυρα πήραν επιζώντες που ταξίδευαν στο κυλικείο, καθώς και στο δεύτερο και τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ρομπέρτο Ντρίστι, ο δεύτερος επιβάτης από τον χώρο του κυλικείου που έδωσε την κατάθεσή του.

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Βάσει της αναπαράστασης των θέσεων των επιβατών που παρουσίασε στο δικαστήριο η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), στο κυλικείο βρίσκονταν 31 άνθρωποι τη στιγμή του δυστυχήματος, εκ των οποίων σώθηκαν μόνο έξι. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΕΔΑΠΟ, τουλάχιστον τρεις επιβάτες κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σφοδρή σύγκρουση, αλλά έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ακολούθησε.

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Από τις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και άρχισε η αποδεικτική διαδικασία, έως και τις 4 Νοεμβρίου, εξετάστηκαν συνολικά 137 μάρτυρες —στην πλειονότητά τους συγγενείς των θυμάτων— ενώ για άλλους 37 δηλώθηκε παραίτηση από την εξέτασή τους.

Ο συνολικός κατάλογος των μαρτύρων περιλαμβάνει 366 άτομα. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταθέσεων από τους επιβάτες, θα ακολουθήσουν οι αστυνομικοί, οι διασώστες και τα μέλη των συνεργείων που επιχείρησαν στο σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα. Το δικαστήριο έχει ορίσει άλλες 15 συνεδριάσεις μέχρι να διακόψει για τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 16 Δεκεμβρίου.

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Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται συνολικά 36 νυν και πρώην στελέχη φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών). Οι 33 εξ αυτών αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο (τελεσθείσα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση). Οι πράξεις αυτές, που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ξένη περιουσία, οδήγησαν στον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, στον σοβαρό τραυματισμό πολλών άλλων, καθώς και σε εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.