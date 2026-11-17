Η δίκη αφορά την μη προσκόμιση των βίντεο φόρτωσης της εμπορικής στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπως και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο

Στις 30 Νοεμβρίου 2026 συνεδριάζει ξανά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στη δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η δίκη συνεχίζεται μετά την απόρριψη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, της αίτησης εξαίρεσης που υπέβαλε η Μαρία Καρυστιανού για την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που εκδικάζει την υπόθεση.

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Μετά την απόρριψη και την συνέχιση της διαδικασίας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αιτήματα για τον τρόπο που θα διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας επί των υλικών φορέων, δηλαδή υπολογιστές, drone και κινητά των δικαστικών πραγματογνωμόνων που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της αναβληθείσας δίκης για τα Τέμπη.

Οι συνήγοροι, μεταξύ άλλων, ζητούν να γίνει η πραγματογνωμοσύνη με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, παρουσία των τεχνικών τους συμβούλων, αλλά και εισαγγελικού λειτουργού.

Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ήταν η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υπέβαλε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την τραγωδία στα Τέμπη, για λόγους, όπως μεταξύ άλλων τόνισε, αντιφατικότητας ως προς τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους.

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Και για τα δύο αυτά ζητήματα αναμένεται να προτείνει ο εισαγγελέας στην συνεδρίαση της 30ής Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα την μη προσκόμιση των βίντεο φόρτωσης της εμπορικής στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, όπως και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο των καταγραφικών τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού, όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).