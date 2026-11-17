Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον ανέτοιμο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την αναμέτρηση στην Κύπρο απέναντι στη Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:00) στην Κύπρο, λίγα 24ωρα μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με τρεις ακόμη ομάδες, και θέλουν να κατακτήσουν την έκτη εκτός έδρας νίκη τους στην κανονική περίοδο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός δράσης παραμένει ο τραυματίας Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι ακόμη έτοιμος. Παράλληλα, ο Τζον Κόντσαρ έχει αποχωρήσει οριστικά από την ομάδα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, ο Ολυμπιακός θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Στη δωδεκάδα επιστρέφει επίσης ο Ντάνστον, ο οποίος μαζί με τον Χολ και τον Τζόουνς θα καλύψουν τη θέση του σέντερ. Στον άσο, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζόζεφ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Τζόζεφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον.