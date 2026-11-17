Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν έντονοι διάλογοι για χρέη, αλλά και ένα ανεξιχνίαστο μεσημεριανό ραντεβού που είχε προγραμματίσει η αγνοούμενη

Έξι μήνες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, νέα ερωτήματα περιπλέκουν την υπόθεση, καθώς άφαντος παραμένει και ο Κινέζος μεσίτης με τον οποίο συνεργαζόταν στενά και επρόκειτο να συναντηθεί τη μοιραία ημέρα. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν έντονοι διάλογοι για χρέη, αλλά και ένα ανεξιχνίαστο μεσημεριανό ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας.

Άφαντος είναι πλέον και ο Κινέζος μεσίτης, με τον οποίο η αγνοούμενη είχε επαγγελματικές επαφές και επρόκειτο να συναντηθεί την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε άμεση συνεργασία με την Γιου Τινγκ. Και οι δύο είναι Κινέζοι υπήκοοι και διαχειριστές διαμερισμάτων σε πολυκατοικία στην Χαριλάου Τρικούπη.

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«Από όσο γνωρίζω εκτός από τον Κινέζο τον μεσίτη, που από όσο γνωρίζω δεν έχουν βρει, οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί. Έχουν δώσει την κατάθεσή τους στην αστυνομία», λέει ο σύζυγος της Γιου Τινγκ. Η Ελληνική Αστυνομία από την πλευρά της αναφέρει πως δεν τον αναζητά.

«Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στη Χαριλάου Τρικούπη δεν παρουσιάστηκε ποτέ να καταθέσει αλλά ούτε αναζητήθηκε», αναφέρει ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Είχαν ραντεβού, αλλά η Γιου Τινγκ δεν εμφανίστηκε

Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά την Γιου Τινγκ και την έψαχνε μαζί με τον διαχειριστή την ημέρα που δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού της στις 4 το μεσημέρι.

«Ήρθαμε στο ραντεβού μας με τον υδραυλικό, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την έψαχνα εγώ, την έψαχνε ο Τσεν, την έψαχνε η Λέι… Κανείς. Τίποτα, εξαφανισμένη. Δεν ήρθε ποτέ!», είχε πει ο διαχειριστής.

Και περίπου 20 ημέρες αργότερα, η απουσία της εξακολουθούσε να τον απασχολεί, ζητώντας από τον Έλληνα διαχειριστή να δηλώσει την εξαφάνιση της.

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«Και μου έστειλε ο Τσεν μετά από 20 μέρες, ότι “ξέρεις, την ψάχνουνε!” Και μου λέει “αν μπορώ να πάρω τη Γραμμή Ζωής να πω ό,τι ξέρω.” Αυτό».

Αυτός ο άνθρωπος δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει, αν και διαχειρίζεται τα περισσότερα από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, και ίσως είχε να δώσει πληροφορίες για τις τελευταίες επαφές και συναντήσεις της.

«Όλοι αυτοί οι Κινέζοι εκπροσωπούνται από έναν κύριο Τσεν. Είναι έξι Κινέζοι. Είναι τρεις σε κάθε όροφο. Εγώ ξέρω μία δικηγόρο εδώ και τον Τσεν. Τους άλλους ούτε που τους έχω δει, ούτε που τους ξέρω», είχε προσθέσει ο διαχειριστής.

Το άγνωστο ραντεβού



«Ποια είμαι εγώ δηλαδή; Εσείς ξοδέψατε όλα αυτά τα χρήματα για τον εαυτό σας. Εγώ δεν πήρα ούτε δεκάρα! Γιατί να πρέπει να πληρώσω εγώ τα χρέη σου;».

Έντονοι διάλογοι, οικονομικές διαφορές και μια αντιπαράθεση με φόντο χρέη. Τα τηλεφωνήματα που έγιναν μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη της Γιου Τινγκ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών.

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«Όπως είπα, όταν τα χρήματα είχαν μπει στον λογαριασμό παλαιότερα, εσείς τα είχατε ήδη χρησιμοποιήσει. Στην τελική, εσύ έβγαλες χρήματα», ακούγεται να λέει η 50χρονη μεσίτρια.

Από ένα άλλο τηλεφώνημα προκύπτει και μια ακόμη σημαντική πληροφορία, που αποκάλυψε χτες το Live News.

Η Γιου Τινγκ είχε προγραμματίσει ένα ραντεβού για την ημέρα της εξαφάνισής της. Ένα ραντεβού στις 12 το μεσημέρι, για το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

«Αχ, περίμενε λίγο… Σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα είναι… περίμενε λίγο… Τρίτη. Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη 20 του μήνα, στις 9 η ώρα θα πάω. Θα έχω τελειώσει γύρω στις 12».

Πού επρόκειτο να πάει η Γιου Τινγκ; Ποιους συνάντησε και για ποιο ζήτημα; Και το σημαντικότερο: θα την συνόδευε κάποιος ή θα πήγαινε μόνη της;

Το αν έγινε τελικά αυτή η συνάντηση στις 12 το μεσημέρι παραμένει γρίφος. Εκείνο το πρωινό έφυγε από το σπίτι στις 10 παρά πέντε, περπάτησε μέχρι το Δημαρχείο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό το κέντρο της Αθήνας.

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