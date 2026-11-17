Η 11χρονη ασθενής ολοκλήρωσε την επέμβαση χωρίς επιπλοκές και η μετεγχειρητική της πορεία είναι ομαλή, ενώ παραμένει υπό νοσηλεία στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα

Μια απαιτητική και σπάνια χειρουργική πράξη έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο (14/11) στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», αφορώντας μια 11χρονη ασθενή που διαγνώστηκε με νεφρικό όγκο.

Συγκεκριμένα, η κακοήθεια στον αριστερό νεφρό είχε επεκταθεί μέσω της κάτω κοίλης φλέβας φτάνοντας μέχρι την καρδιά, γεγονός που συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της αν κάποιο τμήμα του όγκου αποκολλούνταν και προκαλούσε απόφραξη στην πνευμονική κυκλοφορία.

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Για να στεφθεί με επιτυχία αυτό το δύσκολο περιστατικό, το οποίο είχε αρχικά εντοπιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και είχε παραπεμφθεί στο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», επιστρατεύτηκε ένα ευρύ δίκτυο δεκάδων επαγγελματιών υγείας από τρία κορυφαία νοσοκομεία της πρωτεύουσας: το Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Η επέμβαση εξελίχθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Αρχικά, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του «Αγία Σοφία» πραγματοποίησε εμβολισμός στην αρτηρία που αιμάτωνε τον νεφρό. Στη συνέχεια, η Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Κυριακού» συνεργάστηκε με την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού» για να αφαιρέσουν τον όγκο από την κοιλιακή κοιλότητα. Στο τελευταίο στάδιο, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» αφαίρεσε το κομμάτι του όγκου που είχε φτάσει στην καρδιά, κάνοντας χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Καθοριστική συμβολή στην αίσια έκβαση της επέμβασης είχαν επίσης οι εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι τεχνικοί εξωσωματικής, το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο και οι σύγχρονες υποδομές του νοσοκομείου.

Η 11χρονη ασθενής ολοκλήρωσε την επέμβαση χωρίς επιπλοκές, η μετεγχειρητική της πορεία μέχρι στιγμής είναι ομαλή και παραμένει υπό νοσηλεία στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του «Αγία Σοφία».