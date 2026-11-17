Η τραυματισμένη ειδική φρουρός δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από πέτρα κατά τη διάρκεια προελέγχων στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε επτά προσαγωγές

Εστίες έντασης έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην οδό Σταδίου, με ομάδες κουκουλοφόρων να πετούν πέτρες κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Νωρίτερα, μία ειδική φρουρός τραυματίστηκε από επίθεση με πέτρα στο κεφάλι στη διάρκεια προελέγχων στο κέντρο της Αθήνας εν όψει της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ – επίσης στη διάρκεια προελέγχων – αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση σε άλλο σημείο του κέντρου, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

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Κατά τα λοιπά έχουν γίνει συνολικά οκτώ προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνονται δύο αλλοδαποί και συγκεκριμένα ένας άνδρας που φορούσε γάντια και μάσκα και αρνήθηκε τον έλεγχο και μία γυναίκα που φορούσε full face και δεν έφερε ταυτοποιητικά έγγραφα.

Όσον αφορά τις προσαγωγές που αφορούσαν ημεδαπούς, ένας προσήχθη για περιοριστικούς όρους λόγω επεισοδίων, ένας επειδή έφερε τρεις σωλήνες και γάντια και άλλα δύο άτομα, επειδή ο ένας εκ των δύο είχε μαχαίρι. Επίσης μία προσαγωγή αφορά άτομο που έφερε πολυεργαλείο με μαχαίρι και αυτής θα επιληφθεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛΑΣ.