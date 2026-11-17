Ο Μοχάμουντ Μοχάμεντ Όμαν φέρεται να είναι ο πρώτος παίκτης που αγωνίστηκε σε ανδρική εθνική ομάδα έχοντας γεννηθεί μετά το έτος δύο χιλιάδες δέκα

Ένα ξεχωριστό ρεκόρ καταγράφηκε στην εθνική ομάδα της Σομαλίας, καθώς ο Μοχάμουντ Μοχάμεντ Όμαν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του σε επίπεδο ανδρών, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος γεννήθηκε το 2011, έγινε σύμφωνα με την αναφορά ένα ιστορικό πρόσωπο για το διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς φέρεται να είναι ο πρώτος παίκτης γεννημένος μετά το 2010 που αγωνίστηκε σε ανδρική εθνική ομάδα.

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Ένα ντεμπούτο που γράφει ιστορία

Ο Όμαν πήρε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σομαλίας, κάνοντας ένα βήμα που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές καταφέρνουν σε τόσο μικρή ηλικία.

Γεννημένος το 2011, ο 15χρονος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην αναμέτρηση, με τη συμμετοχή του να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο της χώρας του.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αναδεικνύει και τη δυνατότητα που δίνεται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να βρεθούν από νωρίς στο υψηλότερο επίπεδο των εθνικών ομάδων, με τον Όμαν να περνά πλέον στην ιστορία της Σομαλίας.