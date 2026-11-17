Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την εκτροπή του αεροσκάφους, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά, σύμφωνα με την επίσημη δήλωση εκπροσώπου του αεροδρομίου Χίθροου

Απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 787-10 Dreamliner της British Airways εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμηση στο αεροδρόμιο, λίγο πριν απογειωθεί με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.

Πρόκειται για την πτήση BA75 της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 10:10 (τοπική ώρα) από το αεροδρόμιο του Λονδίνου.

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Κατά τη μετακίνησή του προς τον διάδρομο απογείωσης, το αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα να το Boeing να ακινητοποιηθεί στο λασπωμένο γρασίδι δίπλα στον διάδρομο.

Photos: @richardcoops https://t.co/jVG8smaOmf — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 17, 2026

Σε επίσημη δήλωσή του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε το συμβάν, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά.

«Συνδράμουμε στην επιστροφή ενός αεροσκάφους στη θέση στάθμευσής του, αφότου βγήκε εκτός διαδρόμου νωρίτερα σήμερα το πρωί. Κανείς δεν τραυματίστηκε και υποστηρίζουμε την εμπλεκόμενη αεροπορική εταιρεία. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην ευρύτερη λειτουργία του αεροδρομίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.