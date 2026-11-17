Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης δρομολογείται η εκπόνηση της προμελέτης για τη στέγαση της Ογκολογικής Μονάδας και νέων νοσηλευτικών εγκαταστάσεων

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κτιριακή επέκταση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της απαραίτητης προμελέτης, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Ευστάθιος Ευθυμίου, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η σημερινή υπογραφή επισφραγίζει μια περίοδο συστηματικής προετοιμασίας και συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της διοίκησης του Νοσοκομείου και των αρμόδιων φορέων, με στόχο την ωρίμανση της σχεδιαζόμενης επέκτασης και την προώθηση των επόμενων σταδίων υλοποίησης.

Νέο κτίριο Ογκολογικής Μονάδας και Κλινικών με χρηματοδοτική πρόσκληση 9 εκατ. ευρώ

Η Προγραμματική Σύμβαση συνδέεται με την ήδη εκδοθείσα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 9 εκατ. ευρώ, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, μέσω του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030.

Η παρέμβαση αφορά την κατασκευή νέου, αυτόνομου κτιρίου για τη στέγαση της Ογκολογικής Μονάδας και νέων νοσηλευτικών εγκαταστάσεων.

Με την Προγραμματική Σύμβαση δρομολογείται η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής προμελέτης, η οποία θα καθορίσει τις βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του νέου κτιρίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω μελετητική ωρίμανση του έργου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δημήτρης Πτωχός: «Επισφραγίζουμε μια σημαντική δουλειά που έχει προηγηθεί»

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την επίσημη επισφράγιση μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, μέσα από τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τη διοίκηση του Νοσοκομείου, τα αρμόδια Υπουργεία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, η έκδοση της χρηματοδοτικής πρόσκλησης των 9 εκατ. ευρώ αποτελεί ήδη ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προετοιμασίας, ενώ με τη σημερινή υπογραφή προχωρά το επόμενο αναγκαίο στάδιο, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η προμελέτη και να συνεχιστεί η διαδικασία ωρίμανσης της επέκτασης.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έκδοση της πρόσκλησης, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη συνεργασία και τη στήριξη της προσπάθειας, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε ανακοινώσει τη συγκεκριμένη παρέμβαση κατά την επίσκεψή του στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, καθώς και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για τη συμβολή του.

Διαφήμιση

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ουσιαστική συνεργασία με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου, ευχαριστώντας την ίδια και τα στελέχη του Νοσοκομείου, της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού για τη δουλειά που έχει προηγηθεί.

Εύη Παπαγεωργίου: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σταθερά δίπλα στις ανάγκες του Παναρκαδικού Νοσοκομείου»

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου ευχαρίστησε θερμά την Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό για τη διαρκή στήριξη και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ουσιαστική και στο ζήτημα της κτιριακής επέκτασης, καθώς από την πρώτη στιγμή που τέθηκε η ανάγκη δημιουργίας νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και στενή συνεργασία, που οδήγησαν στη σημερινή υπογραφή.

Διαφήμιση

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην προώθηση του έργου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ακολουθεί η υπογραφή για την ενεργειακή αναβάθμιση των 4,8 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Πτωχός και στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του, προϋπολογισμού περίπου 4,8 εκατ. ευρώ.

Διαφήμιση

Πρόκειται για δύο συμπληρωματικές παρεμβάσεις, συνολικού ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ, που αφορούν αφενός τη δημιουργία νέων, σύγχρονων νοσοκομειακών υποδομών και αφετέρου τη βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε ακόμη ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις προωθούνται σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Κλείνοντας, τόνισε ότι παραμένει πολλή δουλειά μπροστά, ωστόσο η συνεργασία, η σωστή προετοιμασία και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων επιτρέπουν την προώθηση ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο τους.