Στους δρόμους των μεγάλων γαλλικών πόλεων βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, 220.000 έως 300.000 διαδηλωτές που συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις

Απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα στη Γαλλία, με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας να κάνουν λόγο για 220.000 έως 300.000 διαδηλωτές στους δρόμους των μεγάλων γαλλικών πόλεων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι σημερινές διαδηλώσεις δεν χαρακτηρίζονται από τόσο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας όσο οι προηγούμενες κινητοποιήσεις. Παρόλα αυτά, δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί παραμένουν σε επιφυλακή.

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Συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών επισημαίνουν σε ανακοινώσεις τους ότι τα μέλη τους βρίσκονται σε κατάσταση εξάντλησης. Μάλιστα, καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου ομάδες αστυνομικών δήλωσαν ότι ασθενούν.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν ήδη επηρεάσει σημαντικά τους τομείς της παιδείας και των μεταφορών. Μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, πάντως, δεν είχαν αναφερθεί περιστατικά βίας αντίστοιχα με εκείνα προηγούμενων διαδηλώσεων.