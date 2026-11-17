Ανήμερα της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, προκλήθηκε νέο θερμό επεισόδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν από τα ανοιχτά μικρόφωνα της αίθουσας ακούστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει τη φράση «τι ζώο», απευθυνόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη

Ανήμερα της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, προκλήθηκε νέο θερμό επεισόδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν από τα ανοιχτά μικρόφωνα της αίθουσας ακούστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει τη φράση «τι ζώο», απευθυνόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη.

Αφορμή της νέας σφοδρής σύγκρουσης αποτέλεσε η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, στα όσα είχε καταλογίσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την «τοξική».

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Μάλιστα όταν ο βουλευτής της πλειοψηφίας επιχείρησε να αναφερθεί στους λόγους που οδήγησαν στην «κατάρρευση» της Δημοκρατίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Τι ζώο!», ακούστηκε να λέει η ίδια μέσα από τα ανοιχτά μικρόφωνα της αίθουσας, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που την προκάλεσε να ξαναπεί την επίμαχη φράση. «Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε!», είπε από το προεδρείο της Ολομέλειας ο Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον Δημήτρη Καιρίδη να καλεί, σε έντονο ύφος, να επαναλάβει τι είπε. «Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάζει σκωπτικά ό,τι «το παίρνει πίσω».

Ακολουθεί αναλυτικά ο διάλογος από το επεισόδιο εντός της Ολομέλειας της Βουλής:

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Δημήτρης Καιρίδης: Να πούμε γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε η Δημοκρατία το 1974.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε ήταν πραξικόπημα κύριε.

Δημήτρης Καιρίδης: Προφανώς!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα δεν κατέρρευσε.

Δημήτρης Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι ζώο…

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

Γιάννης Πλακιωτάκης – Προεδρεύων: Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε!

Δημήτρης Καιρίδης: Για ξαναπείτε το!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

Δημήτρης Καιρίδης: Ξαναπείτε του!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η Χούντα….

Δημήτρης Καιρίδης: Τι είπατε; Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;

Δημήτρης Καιρίδης: Ααα, το παίρνετε πίσω!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. τι ζω!

Δημήτρης Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν.