Εντός των επόμενων ωρών, πιθανώς αύριο, αναμένεται να βγει στον «αέρα» ο διαγωνισμός για 31 δρομολόγια σχολικών λεωφορείων στον νομό Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Κώστας Γιουτίκας, η Περιφερειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης, που ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή της αργά το μεσημέρι, ενέκρινε τη διενέργεια του 11ου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου οι προσφορές των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή. Το αντικείμενο του διαγωνισμού έχει ενσωματώσει και τα 13 δρομολόγια που έμειναν «ορφανά» εξαιτίας της αποχώρησης του πρακτορείου «Ζορπίδης», η διοίκηση του οποίου ανακοίνωσε χθες «προσωρινή παύση λειτουργίας της εταιρείας», λόγω εσωτερικής δικαστικής διαμάχης και συσσώρευσης σοβαρών οικονομικών και λειτουργικών δυσκολιών.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα δρομολόγια που αφορούν το 1ο και το 2ο δημοτικό σχολείο Πανοράματος, καθώς και εκείνα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του Λυκείου- Γυμνασίου Επανομής και μια σειρά από άγονα δρομολόγια προς πειραματικά και πρότυπα σχολεία. Συνολικά ο διαγωνισμός αφορά 31 «διαδρομές», ενώ η συντριπτική πλειονότητα των δρομολογίων (ποσοστό άνω του 95%) εκτελούνται κανονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον νομό Θεσσαλονίκης μεταφέρονται καθημερινά 16.500 μαθητές και μαθήτριες.

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«Δεν θα χάσουν τα λεφτά τους»

Όπως σχολίαζαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες της αγοράς, οι εξελίξεις στη «Ζορπίδης» κυοφορούνταν εδώ και χρόνια, κορυφώθηκαν την τελευταία διετία και επισφραγίστηκαν με το κλείσιμο του γραφείου στη Μητροπόλεως και τη χθεσινή ανακοίνωση περί προσωρινής παύσης λειτουργίας. «Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν ήδη κλείσει ταξίδια, δεν θα χάσουν τα λεφτά τους, ούτε υπάρχουν ανοίγματα προς αεροπορικές εταιρείες κτλ, καθώς το πρακτορείο δεν οργάνωνε πια δικές του εκδρομές, αλλά λειτουργούσε ως μεταπωλητής ταξιδιών τρίτων, εισπράττοντας μόνο την προμήθεια» ανέφερε ταξιδιωτικός πράκτορας της πόλης, ενώ πρόσθεσε ότι από τον κάποτε μεγάλο στόλο του γνωστού πρακτορείου, εσχάτως είχαν απομείνει περίπου δέκα τουριστικά λεωφορεία, ενώ σε διψήφιο αριθμό είχαν μειωθεί οι εργαζόμενοι, κάποτε πάνω από 100. Κατά τον ίδιο, στο πλαίσιο της εσωτερικής δικαστικής διαμάχης στην εταιρεία, μέλη της οικογένειας του Μιχάλη Ζορπίδη, που ίδρυσε την εταιρεία πριν από 51 χρόνια, από κοινού με τον ξάδερφό του, Γιώργο, διεκδικούν περιουσιακά στοιχεία.

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Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, ο Μιχάλης Ζορπίδης, που έχει διατελέσει ο μακροβιότερος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και αντιδήμαρχος Οικονομικών επί δημαρχίας Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, επεσήμανε: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή».

Η ανακοίνωση της εταιρείας «Κωνσταντίνος Μητσόπουλος Μ. Α.Ε» (πρώην Zorpidis Travel Athens)

Στο μεταξύ, με σημερινή ανακοίνωσή της, η εταιρεία «Κωνσταντίνος Μητσόπουλος Μ. Α.Ε» (πρώην Zorpidis Travel Athens), που λειτουργεί από το 2010 με σταθερή έδρα την Αθήνα, έχει τη δική της διοίκηση και αποτελεί πλήρως αυτοτελή ταξιδιωτική οργάνωση. «Οι δυσάρεστες εξελίξεις που αφορούν τη Zorpidis Travel Θεσσαλονίκης δεν επηρεάζουν σε κανένα επίπεδο τη λειτουργία της “Κωνσταντίνος Μητσόπουλος Μ. Α.Ε.”, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της, τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και συνεργατών της (…) Η εταιρεία ουδέποτε αποτέλεσε υποκατάστημα ή θυγατρική της εταιρείας Zorpidis Θεσσαλονίκης. Η χρήση του διακριτικού τίτλου «Zorpidis Travel Athens» προέκυψε κατόπιν παραχώρησης της χρήσης της εμπορικής ονομασίας «ZORPIDIS», αποκλειστικά για εμπορικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη εμπορική συνεργασία δεν συνεπαγόταν κοινή εταιρική ή νομική ταυτότητα, κοινή διοίκηση ή εξάρτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

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Η ανεξαρτησία της εταιρείας δεν αποτελεί πρόσφατη εξέλιξη, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ήδη από την ίδρυσή της» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 10.000 ταξιδιώτες ετησίως. Η εταιρεία διευκρινίζει ακόμη ότι οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις συνεχίζονται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό ή στις υφιστάμενες κρατήσεις. «Όλες οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους ταξιδιώτες εξακολουθούν να ισχύουν και το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία απέναντί τους παραμένει αμετάβλητο» τονίζεται.