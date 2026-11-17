Ο θάνατος του 95χρονου επιχειρηματία ανακοινώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2026 από την οικογένειά του και το Πανεπιστήμιο Wichita State, το οποίο τον τίμησε για την προσφορά του

Ο Νταν Κάρνεϊ, που μαζί με τον αδελφό του Φρανκ έστησε την αλυσίδα Pizza Hut, πέθανε στις 13 Νοεμβρίου 2026 σε ηλικία 95 ετών. Την είδηση έκαναν γνωστή η οικογένειά του με τη νεκρολογία της, το Πανεπιστήμιο Wichita State και το Ίδρυμα Έρευνας για την Εγκεφαλική Παράλυση του Κάνσας.

Το πανεπιστήμιο τον αποχαιρέτησε ως «επιχειρηματία, φιλάνθρωπο και υπερήφανο μέλος της κοινότητας των Shocker», και σημείωσε ότι η προσφορά του θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο για πολλές γενιές. Το ίδρυμα για την εγκεφαλική παράλυση τον χαρακτήρισε «αφοσιωμένο υποστηρικτή της αποστολής μας».

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Τα πρώτα βήματα

Ο Κάρνεϊ γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1931 στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, αλλά μεγάλωσε στη Γουιτσίτα. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά της οικογένειας και από μικρή ηλικία ανέλαβε ευθύνες στο οικογενειακό παντοπωλείο, μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1948.

Αποφοίτησε από το Cathedral High School και αργότερα από το Πανεπιστήμιο της Γουιτσίτα, το σημερινό Wichita State University, το 1953, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια υπηρέτησε δύο χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ως ανθυπολοχαγός στη Τζόρτζια. Εκεί ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο της εστίασης και του franchising.

Επιστρέφοντας στη Γουιτσίτα, συνέχισε τις σπουδές του, δούλεψε και δημιούργησε οικογένεια. Το 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Η αρχή της Pizza Hut

Το 1958, ο Νταν και ο μικρότερος αδελφός του Φρανκ άνοιξαν το πρώτο τους εστιατόριο Pizza Hut στη Γουιτσίτα. Ξεκίνησαν με ένα δάνειο 600 δολαρίων από τη μητέρα τους, σε ένα μικρό μαγαζί με μόλις 25 θέσεις, δίπλα στο οικογενειακό παντοπωλείο.

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Ένας αεροπόρος, ο Τζον Μπέντερ, τους έμαθε τα βασικά της παρασκευής πίτσας. Μετά την επιτυχία της πρώτης τοποθεσίας, τα δύο αδέλφια άνοιξαν το 1959 το πρώτο franchise στην Τοπίκα του Κάνσας.

Ο Φρανκ Κάρνεϊ είχε περιγράψει το ξεκίνημα σε συνέντευξή του στο περιοδικό αποφοίτων του Wichita State το 2008, λέγοντας ότι το πρώτο κατάστημα κόστισε περίπου 600 δολάρια και ότι το αρχικό τους σχέδιο ήταν, μόλις το ξεπλήρωναν, να ανοίξουν ένα δεύτερο.

Ο Νταν είχε πει, με την σειρά του, ότι οι σπουδές του τον βοήθησαν να σκέφτεται καλύτερα απέναντι στις επιχειρηματικές δυσκολίες. Όπως είχε σημειώσει, όταν ξεκίνησαν δεν υπήρχαν καν πανεπιστημιακά μαθήματα για το franchising.

RIP Dan Carney, Businessman Co-Founder of Pizza Hut with Brother, Frank Featured in The Food That Built America, Slice of Life: The American Dream Father of Pro Polo Player, Mike Carney Wichita Business Hall of Fame #InMemoriam #RIP https://t.co/UnjKzDtzd9 Διαφήμιση November 16, 2026

Από τη Γουιτσίτα στον κόσμο

Η Pizza Hut εξελίχθηκε γρήγορα από ένα μικρό τοπικό εστιατόριο σε μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης στον κόσμο, χάρη κυρίως στο σύστημα δικαιόχρησης. Το 1977, οι αδελφοί Κάρνεϊ πούλησαν την επιχείρηση στην PepsiCo. Αργότερα, ο τομέας εστίασης αποσπάστηκε και σήμερα η Pizza Hut ανήκει στην Yum! Brands.

Το αρχικό κτίριο του πρώτου εστιατορίου μεταφέρθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Wichita State University, όπου λειτουργεί πλέον ως μουσείο της Pizza Hut. Ο Φρανκ Κάρνεϊ πέθανε το 2020, σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας τον Νταν ως τον τελευταίο εν ζωή συνιδρυτή της αλυσίδας.

Πέρα από τις επιχειρήσεις

Η προσφορά του Νταν Κάρνεϊ δεν περιορίστηκε στην Pizza Hut. Για περισσότερα από 50 χρόνια υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας για την Εγκεφαλική Παράλυση του Κάνσας. Ο οργανισμός τον περιέγραψε ως «αφοσιωμένο υποστηρικτή της αποστολής μας», αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συμβολή του.

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Συμμετείχε επίσης σε περισσότερα από 30 φιλανθρωπικά και εκκλησιαστικά διοικητικά συμβούλια, ενώ κατείχε ηγετικές θέσεις στο ίδρυμα και στο διοικητικό συμβούλιο του Wichita State University.

Στη νεκρολογία της, η οικογένειά του παρέθεσε μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του: «Η πραγματική αξία της επιτυχίας μετριέται από την προσφορά προς τους άλλους. Το να κάνεις τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων είναι το πιο ουσιαστικό μέτρο της επιτυχίας».

Το πανεπιστήμιο τόνισε τη γενναιοδωρία, την ταπεινότητα και την προθυμία του να καθοδηγεί τους νεότερους. Κατά τη διάρκεια της ζωής του τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με το President’s Medal και το Alumni Achievement Award του Wichita State University, ενώ εντάχθηκε και στο Hall of Fame του Κάνσας.

Η οικογένειά του

Ο Νταν Κάρνεϊ παντρεύτηκε την Μπέβερλι Σίνγκλετον το 1954 και μαζί απέκτησαν έξι παιδιά. Μετά τον θάνατό της το 1998, παντρεύτηκε το 2001 την Γκέιλα Γουάγκνον Κούλτερ, με την οποία έζησαν μαζί τα επόμενα 25 χρόνια.

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Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Γκέιλα, τα παιδιά και τα θετά παιδιά του, εγγόνια, δισέγγονα και άλλους συγγενείς.

Από ένα μικρό μαγαζί που ξεκίνησε με ένα δάνειο 600 δολαρίων, μέχρι μια παγκόσμια αλυσίδα εστιατορίων, ο Νταν Κάρνεϊ άφησε βαθύ αποτύπωμα στη βιομηχανία της εστίασης. Ωστόσο, η κληρονομιά του δεν περιορίζεται στην Pizza Hut. Περιλαμβάνει δεκαετίες φιλανθρωπίας, στήριξης της εκπαίδευσης και πραγματικής προσφοράς στην κοινότητα της Γουιτσίτα.

Με πληροφορίες από Interniational Business Times