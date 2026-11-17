Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διεξάγει πλέον ποινική έρευνα για την υπόθεση, ενώ τον Ιούνιο του 2025 αμερικανικά κλιμάκια ανέκριναν διά ζώσης στη Σιγκαπούρη την Άλις Χουάνγκ

Σε ριζική αναδιάρθρωση των εσωτερικών της ελέγχων προχωρά η Nvidia, στον απόηχο της παραίτησης του ιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, και των σφοδρών πιέσεων από την Ουάσινγκτον για το σκάνδαλο διαρροής προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα.

Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής επιτροπής εποπτείας με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, μια κίνηση που έσπευσε να χαιρετίσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς την «καλή ιδέα», την ώρα που τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ερευνούσαν ήδη από το 2024 τη Megaspeed.

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Όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ιδρύεται η νέα Επιτροπή Εποπτείας Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, με αποστολή να επιβλέπει αυστηρά τη συμμόρφωση της Nvidia με τις αμερικανικές πολιτικές εθνικής ασφάλειας και τους διεθνείς εμπορικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει το μέλος του Δ.Σ., Σούζαν Νόρα Τζόνσον, ενώ θα προσληφθούν εξωτερικοί, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες προκειμένου να παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε νομικά ζητήματα, θέματα εθνικής ασφάλειας και εμπορικής συμμόρφωσης.

Τα αρμόδια εσωτερικά τμήματα εθνικής ασφάλειας και συμμόρφωσης της Nvidia θα λογοδοτούν πλέον απευθείας στη νέα επιτροπή και στην προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, Κολέτ Κρες.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την εταιρεία, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει τελεσίγραφο 10 ημερών για εξηγήσεις. Η θετική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη σύσταση της επιτροπής «καλή ιδέα», δείχνει ότι το διοικητικό συμβούλιο επιχειρεί να αποφορτίσει το κλίμα με τον Λευκό Οίκο και να θωρακίσει τη λειτουργία του κολοσσού στη μετά-Χουάνγκ εποχή.

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Η παρέμβαση των υπουργείων Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ



Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα στο κατασκοπευτικό θρίλερ της Nvidia και της παραίτησης του Τζένσεν Χουάνγκ φέρνει κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Όπως αποκαλύπτεται, οι αμερικανικές αρχές ερευνούσαν ήδη από το 2024 τη Megaspeed, την εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει πλέον ποινική έρευνα.

Στην κοινή τους παρέμβαση, τα δύο υπουργεία επιχειρούν να διορθώσουν, όπως αναφέρουν, «ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στα δημοσιεύματα», παρουσιάζοντας το χρονολόγιο των κινήσεών τους.

🇺🇸🇸🇬 The U.S. government says it has been investigating Megaspeed, the Singapore chip firm at the center of the Nvidia spy scandal, since 2024. In a joint statement, Commerce and the DOJ say they flagged suspicious chip activity, asked Nvidia for records in May 2025, and interviewed then-CEO Alice Huang in person in Singapore that June. That same month, Nvidia put Megaspeed on its “no sell” list. The DOJ is now running a CRIMINAL investigation. Alice Huang is the executive reportedly involved with Jensen Huang, who resigned as Nvidia CEO last week. Unnamed U.S. officials have accused her of working with China’s Ministry of State Security. The statement says it’s correcting “inaccurate information circulating in public reporting,” then spends 2 paragraphs praising Lutnick, Blanche and the administration’s track record. Investigators were on Megaspeed since 2024, and nobody thought to give Jensen a heads-up? Sources: Commerce Department, DOJ, Reuters, CNN / Writer: Julie Διαφήμιση November 17, 2026

Δύο χρόνια υπό έρευνα

Οι αμερικανικές αρχές είχαν εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα γύρω από τη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ ήδη από το 2024. Τον Μάιο του 2025 ζήτησαν επίσημα αρχεία από τη διοίκηση της Nvidia, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους αμερικανικά κλιμάκια ανέκριναν διά ζώσης στη Σιγκαπούρη την τότε διευθύνουσα σύμβουλο της Megaspeed, Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση ο Τζένσεν Χουάνγκ και η οποία κατηγορείται από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι συνεργαζόταν με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Μπλόκο πωλήσεων και ποινική έρευνα: Τον ίδιο μήνα (Ιούνιος 2025), η Nvidia έβαλε τη Megaspeed στη «μαύρη λίστα» απαγόρευσης πωλήσεων, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει πλέον ανοίξει επίσημα ποινική έρευνα για την υπόθεση.

Το αναπάντητο ερώτημα για την ενημέρωση του Χουάνγκ



Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή τους τα δύο υπουργεία αφιερώνουν εκτενές μέρος για να εξάρουν το έργο της κυβέρνησης και στελεχών όπως ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Τοντ Μπλανς. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα που εγείρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters και το CNN: εφόσον οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τη Megaspeed ήδη από το 2024, γιατί κανείς δεν προειδοποίησε εγκαίρως τον Τζένσεν Χουάνγκ για τη δράση της εταιρείας και της Άλις Χουάνγκ;