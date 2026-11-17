Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ που φέρεται να συντόνιζε το σχέδιο στην Ελλάδα συνδέεται με τον Ζινταστί

Στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για δολοφονίες αντιφρονούντων, απαγωγές και επιχειρήσεις διακρατικής καταστολής βρίσκεται ο Ιρανός Νατζί Σαρίφι Ζινταστί (Naji Sharifi-Zindashti), επικεφαλής ενός εγκληματικού δικτύου που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας (MOIS).

Το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη του σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα, καθώς ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, που φέρεται να συντόνιζε τις ενέργειες των πέντε συλληφθέντων από τη Βόρεια Μακεδονία, εμφανίζεται να έχει διασυνδέσεις μαζί του.

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Ο Ζινταστί, γεννημένος το 1974 στην πόλη Ούρμια του Ιράν,σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή καταχώριση, περιγράφεται ως λαθρέμπορος ναρκωτικών και αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με διεθνή δράση. Μιλάει περσικά, τουρκικά και κουρδικά, ενώ διατηρεί ισχυρές βάσεις και διασυνδέσεις σε Ιράν, Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή του Κουρδιστάν. Το δίκτυο Zindashti δραστηριοποιείται κυρίως στο Ιράν, την Τουρκία και την Ευρώπη, ενώ έχει συνδεθεί με σειρά ενεργειών εναντίον προσώπων που ασκούσαν κριτική στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ή θεωρούνταν αντίπαλοί της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η σύνδεσή του με το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας (MOIS). Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συγκεκριμένο υπουργείο φέρεται να εμπλέκεται, μεταξύ άλλων, σε απαγωγές και δολοφονίες επικριτών του ιρανικού καθεστώτος, ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονται εκτός της χώρας. Το δίκτυο Zindashti φέρεται να λειτουργεί ως μηχανισμός υλοποίησης τέτοιων ενεργειών, αξιοποιώντας εγκληματικές διασυνδέσεις και συνεργάτες σε διαφορετικά κράτη.

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Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 15 Ιουλίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στον Νατζί Σαρίφι Ζινταστί, σε συνεργάτες του, αλλά και στο ίδιο το εγκληματικό δίκτυο. Στο σχετικό ευρωπαϊκό κείμενο καταγράφεται ότι η οργάνωση έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες πράξεις διακρατικής καταστολής, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών εκτός Ιράν.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης, ο Ζινταστί ηγείται του δικτύου, το οποίο συνδέεται με το MOIS και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις αφορούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά σε εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες, καθώς και σε βίαιες εξαφανίσεις.

Η απόφαση περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτισαν ρόλο στη λειτουργία του δικτύου:

Ρεζά Χαμιντιραβάρι (Reza Hamidiravari): Περιγράφεται ως αξιωματικός πληροφοριών που εργάζεται για το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας. Σύμφωνα με την ΕΕ, επιβλέπει επιχειρήσεις του Ζινταστί που πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του MOIS , μεταξύ των οποίων και ενέργειες εναντίον αντιφρονούντων και επικριτών του ιρανικού καθεστώτος.

(Reza Hamidiravari): Περιγράφεται ως αξιωματικός πληροφοριών που εργάζεται για το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών και Ασφάλειας. Σύμφωνα με την ΕΕ, , μεταξύ των οποίων και ενέργειες εναντίον αντιφρονούντων και επικριτών του ιρανικού καθεστώτος. Νιχάτ Αμπντούλ Καντίρ Ασάν (Nihat Abdul Kadir Asan): Χαρακτηρίζεται στενός συνεργάτης του δικτύου Zindashti και φέρεται να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον υλικοτεχνικό σχεδιασμό πολλών σχεδιαζόμενων δολοφονιών.

(Nihat Abdul Kadir Asan): Χαρακτηρίζεται στενός συνεργάτης του δικτύου Zindashti και φέρεται να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον υλικοτεχνικό σχεδιασμό πολλών σχεδιαζόμενων δολοφονιών. Εκρέμ Αμπντουλκερίμ Οζτούντς (Ekrem Abdulkerym Oztunc): Ανιψιός του Ζινταστί και στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή καταχώριση, είχε καίριο ρόλο στη μεταφορά εντολών δολοφονίας μέσω κρυπτογραφημένων διαύλων επικοινωνίας.

(Ekrem Abdulkerym Oztunc): και στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή καταχώριση, είχε καίριο ρόλο στη μεταφορά εντολών δολοφονίας μέσω κρυπτογραφημένων διαύλων επικοινωνίας. Αλί Εσφαντζανί (Ali Esfanjani): Φέρεται να προσέγγισε τον Ιρανό αντιφρονούντα Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, να συγκέντρωσε πληροφορίες για εκείνον και να τον οδήγησε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε.

(Ali Esfanjani): Φέρεται να προσέγγισε τον Ιρανό αντιφρονούντα Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, να συγκέντρωσε πληροφορίες για εκείνον και να τον οδήγησε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε. Αμπντουλβαχάπ Κοτσάκ (Abdulvahap Kocak): Περιγράφεται ως ο επίσημος κηπουρός του Ζινταστί , αλλά και ως πρόσωπο που συμμετείχε σε δολοφονίες τις οποίες φέρεται να είχε διατάξει ο επικεφαλής του δικτύου. Η ΕΕ αναφέρει ειδικότερα ότι δολοφόνησε τον Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, για την υπόθεση της οποίας καταδικάστηκε στην Τουρκία.

(Abdulvahap Kocak): Περιγράφεται ως ο , αλλά και ως πρόσωπο που συμμετείχε σε δολοφονίες τις οποίες φέρεται να είχε διατάξει ο επικεφαλής του δικτύου. Η ΕΕ αναφέρει ειδικότερα ότι δολοφόνησε τον Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί, για την υπόθεση της οποίας καταδικάστηκε στην Τουρκία. Αλί Κοτσάκ (Ali Kocak): Αδελφός του Αμπντουλβαχάπ Κοτσάκ και συνεργάτης του δικτύου. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή καταχώριση, παρακολούθησε τον ιδιοκτήτη του ιρανικού τηλεοπτικού καναλιού GEM TV, Σαΐντ Καριμιάν, πριν από τη δολοφονία του, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχε στην εκτέλεσή της. Παράλληλα, αναφέρεται ως ο επίσημος οδηγός του Ζινταστί.

Η δολοφονία του Ιρανού αντιφρονούντα στην Τουρκία

Μία από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη δολοφονία του Μασούντ Μολαβί Βαρνταντζανί στην Τουρκία. Ο Ιρανός δολοφονήθηκε το 2019, ενώ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή απόφαση, ο Αλί Εσφαντζανί τον είχε προσεγγίσει, συγκέντρωσε πληροφορίες για τις κινήσεις του και τον οδήγησε στο σημείο όπου τον πυροβόλησε ο Αμπντουλβαχάπ Κοτσάκ.

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Η υπόθεση αποτελεί ένα από τα παραδείγματα στα οποία βασίστηκε η ευρωπαϊκή αξιολόγηση της δράσης του δικτύου Ζινταντί και των προσώπων που συνδέονται με αυτό.

Το FBI αναζητεί τον Ζινταστί

Το όνομα του Ιρανού έχει απασχολήσει και τις αμερικανικές Αρχές. Το FBI τον αναζητεί για φερόμενη συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία δύο προσώπων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Οι σχετικές κατηγορίες αφορούν ποινική υπόθεση και δεν συνιστούν τελεσίδικη καταδίκη.

Η υπόθεση αυτή, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, αποτυπώνει το εύρος των διεθνών ερευνών γύρω από τον Ζινταστί και το δίκτυό του.

Η σύνδεση με το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα

Το όνομα του Ζινταστί επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά την αποκάλυψη του φερόμενου σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης, συνδέεται με τον Ζινταστί και άλλους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

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Η ελληνική ΕΥΠ, σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες δυτικές υπηρεσίες, παρακολουθούσε την υπόθεση από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2026. Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει προπαρασκευαστικές και υλικοτεχνικές ενέργειες για τη δολοφονία συγκεκριμένου προσώπου που βρισκόταν στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητα του στόχου, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για Έλληνα πολίτη. Η αναφορά στον Ζινταστί αφορά τις διασυνδέσεις του Μαβανέχ με το εγκληματικό δίκτυο και δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ο ίδιος έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην Ελλάδα.

Ο Νατζί Σαρίφι είχε βρεθεί στο παρελθόν και στα χέρια των τουρκικών διωκτικών Αρχών κατηγορούμενος για την υπόθεση μεταφοράς δυο τόνων ηρωίνης, με το πλοίο «Noor One», για την οποία στη συνέχεια αθωώθηκε.