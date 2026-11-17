Η Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Γέφυρα της Κριμαίας, γνωστή και ως Γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο

Η Ουκρανία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη Γέφυρα της Κριμαίας, γνωστή και ως Γέφυρα του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο, στο πλαίσιο μιας «άνευ προηγουμένου επιχείρησης» που, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχεδιαζόταν επί εβδομάδες.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα ουκρανικές αρχές δείχνουν τμήμα της γέφυρας να έχει καταρρεύσει στα νερά του Στενού του Κερτς. Το πλήγμα αφορά μια κρίσιμη οδική και σιδηροδρομική αρτηρία για τη μεταφορά ρωσικών στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς το μέτωπο.

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Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! @ZelenskyyUa Διαφήμιση Διαφήμιση November 17, 2026

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διαβεβαίωσε ότι η γέφυρα θα αποκατασταθεί και θα είναι «καλύτερη από πριν».

Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι οι γέφυρες Βόρεια και Νότια, δύο σημαντικά περάσματα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, έκλεισαν μετά τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Το ουκρανικό πλήγμα στη Γέφυρα της Κριμαίας



Η Γέφυρα της Κριμαίας αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς εξυπηρετεί τη μεταφορά ρωσικών στρατευμάτων και εφοδίων προς την κατεχόμενη χερσόνησο και το μέτωπο. Ωστόσο, οι προηγούμενες επιθέσεις δεν είχαν καταφέρει να θέσουν οριστικά εκτός λειτουργίας τη συγκεκριμένη υποδομή.

Οι ζημιές που αναφέρθηκαν την Τρίτη φαίνεται να είναι εκτεταμένες, με μεγάλο τμήμα της αψιδωτής κατασκευής να έχει υποστεί σοβαρή καταστροφή.

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Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφουν τις ζημιές στο οδικό τμήμα της γέφυρας, με τμήματα της υποστηρικτικής κατασκευής και του οδοστρώματος να προεξέχουν από το νερό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εβδομάδες σχεδιασμού και περιλάμβανε επτά διαδοχικά στάδια. Όπως ανέφερε, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν σταδιακά αντιαεροπορικά συστήματα, ραντάρ, εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου και άλλους στόχους, προτού φτάσουν στον τελικό σκοπό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δέχθηκε επίσης πλήγματα από κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Ωστόσο, φωτογραφίες δείχνουν ότι η υποστηρικτική αψίδα του σιδηροδρομικού τμήματος παραμένει όρθια, ενώ αξιωματούχος που πρόσκειται στη Ρωσία ανέφερε ότι ορισμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια εξακολουθούν να εκτελούνται.

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Η γέφυρα κατασκευάστηκε από τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και εγκαινιάστηκε προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018.

Με τα πλήγματα σε διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου, η Ουκρανία επιδιώκει να αυξήσει το οικονομικό κόστος του πολέμου για τη Μόσχα. Η επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας, ωστόσο, έχει και πολιτική διάσταση, καθώς πλήττει μια υποδομή με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τον Πούτιν.

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προηγείται της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τους ηγέτες της Κίνας και των ΗΠΑ, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το διπλωματικό κλίμα ενόψει των επαφών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η γέφυρα θα αποκατασταθεί μετά τα ουκρανικά πλήγματα και θα είναι «ακόμη καλύτερη». Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με την επικείμενη επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα.

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Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή επιβεβαίωσε τις ζημιές στη γέφυρα και ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για «τρομοκρατία», αποδίδοντας την επίθεση σε «ουκρανικούς ένοπλους σχηματισμούς».



Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και το κλείσιμο των γεφυρών



Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Ρωσία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ουκρανικών επιθέσεων με drones από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 2.256 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, το κλείσιμο των δύο βασικών γεφυρών προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο την Τρίτη. Οι συνθήκες επιβαρύνθηκαν από τη βροχή και την περιορισμένη ορατότητα, με τα οχήματα να κινούνται έχοντας αναμμένα τα φώτα τους.

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες για το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας επιθέσεων ενόψει της συνάντησης του Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο. Ο Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι η πόλη υπέστη «ζημιές σε κρίσιμες υποδομές», με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην υδροδότηση και τη θέρμανση.

Από τις νυχτερινές επιθέσεις προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε τμήματα των υπέργειων γραμμών του μετρό, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρους πολιτικής προστασίας.

Οκτώ μεγάλες γέφυρες διασχίζουν τον ποταμό Δνείπερο, συνδέοντας τις δυτικές και ανατολικές συνοικίες του Κιέβου, μιας πόλης με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους. Το κλείσιμο των δύο βασικών περασμάτων αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις καθημερινές μετακινήσεις.

Σε άλλη εξέλιξη, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια Τσερκάσι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.



Οι επιπτώσεις στη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας



Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του πλήγματος στη Γέφυρα της Κριμαίας παραμένει ασαφής. Ωστόσο, οι ζημιές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού.

Η καταστροφή τμήματος της γέφυρας έχει διακόψει την απευθείας οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Κριμαίας με τη Ρωσία, τουλάχιστον μέχρι την αποκατάσταση του περάσματος.

Παραμένει, ωστόσο, διαθέσιμος ο χερσαίος διάδρομος μέσω των κατεχόμενων περιοχών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Η συγκεκριμένη διαδρομή δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους, καθώς η Ουκρανία πλήττει συστηματικά οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές στη βόρεια Κριμαία και γύρω από τη Χονγκάρ.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στη μεταφορά καυσίμων και άλλων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού υλικού.

Εναλλακτική λύση αποτελεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω του Στενού του Κερτς, ωστόσο η χωρητικότητα των φέρι είναι περιορισμένη και τα πλοία παραμένουν ευάλωτα σε επιθέσεις.

Επίσης, η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να εξυπηρετήσει την Κριμαία μέσω θαλάσσιων μεταφορών. Και αυτή η επιλογή, όμως, συνοδεύεται από κινδύνους, καθώς ουκρανικά θαλάσσια και εναέρια drones επιχειρούν συστηματικά στην περιοχή.

Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο τα συντρίμμια της γέφυρας, και ιδιαίτερα η μεγάλη αψίδα, να έχουν περιορίσει τη διέλευση στο Στενό του Κερτς. Εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να δυσχεράνει την κίνηση μεγάλων πλοίων και να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στα λιμάνια της Θάλασσας του Αζόφ, μεταξύ των οποίων η Μαριούπολη και το Μπερντιάνσκ.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας βρίσκεται πλέον υπό ρωσική κατοχή, ενώ το Κίεβο απορρίπτει το αίτημα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να παραδώσει τις περιοχές του ανατολικού Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Με πληροφορίες από BBC