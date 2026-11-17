Ο διεθνής ποδοσφαιριστής περιέγραψε τη δική του διαδρομή επιστροφής από σοβαρό τραυματισμό μετά την επικράτηση της ομάδας επί της Ισλανδίας στα πέναλτι με 5-4

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Κυριόπουλος μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21 2027. Ο νεαρός διεθνής θυμήθηκε τη δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αποκαλύπτοντας πως πριν από έναν χρόνο, την ίδια περίπου εποχή, μάθαινε ξανά να περπατά.

Η Ελλάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 5-4 της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Κυριόπουλο, ο οποίος συνέδεσε τη δική του προσωπική διαδρομή επιστροφής με τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

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«Πριν από έναν χρόνο μάθαινα ξανά να περπατάω»

Ο ποδοσφαιριστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα στο οποίο περιέγραψε τη διαδρομή από τον σοβαρό τραυματισμό του μέχρι τη συμμετοχή του στην ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση, δίνοντας έμφαση στη σημασία της στιγμής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Κυριόπουλου:

«Πριν από έναν χρόνο, τέτοια εποχή, μάθαινα ξανά να περπατάω μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.

Χθες, πανηγυρίσαμε την πρόκριση στην τελική φάση του EURO, μετά από 25 χρόνια.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Περήφανος για αυτή την ομάδα. Περήφανος για αυτούς τους συμπαίκτες».