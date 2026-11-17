Ο αθλητής παρέμενε σε ιατρικά επαγόμενο κώμα μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε αμέσως μετά τον αγώνα του στο 3Arena

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών άφησε ο Ιρλανδός πυγμάχος Λι Ριβς, τρεις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα στο Δουβλίνο. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο προμότερ του, Queensberry, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και την πυγμαχική κοινότητα.

Ο Ριβς είχε τραυματιστεί στην αναμέτρησή του με τον Γκάρι Κάλι, την 1η Αυγούστου, στο 3Arena, όπου οι δύο πυγμάχοι διεκδικούσαν τον κενό τίτλο BUI Celtic στην κατηγορία των ελαφρών ημιμεσαίων βαρών. Ο 31χρονος ηττήθηκε στον 10ο γύρο και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το ρινγκ με φορείο.

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Αμέσως μετά τον αγώνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και έκτοτε παρέμενε σε ιατρικά επαγόμενο κώμα, δίνοντας μια πολύμηνη μάχη για τη ζωή του.

Το συγκινητικό αντίο του προπονητή του

Ο φίλος και προπονητής του Ριβς, Τζόναθαν Ο’Μπράιεν, ήταν ένας από τους πρώτους που τον αποχαιρέτησαν δημόσια. Με ανάρτησή του στο Instagram, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια, τονίζοντας πως ο πυγμάχος πάλεψε μέχρι το τέλος.

«Αντίο, γιε μου. Κοιμήσου ήσυχος. Πάλεψες τόσο σκληρά μέχρι το τέλος. Σε αγαπάμε τόσο πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη με τη μαμά και τον αδερφό σου, που σε περιμένουν στις πύλες του ουρανού. Κοίτα τις αδερφές σου και τον πατέρα σου και δώσε τους τη δύναμη να το ξεπεράσουν αυτό. Σε αγαπάμε, Λι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ριβς, γνωστός με το προσωνύμιο «El Chapo», έγινε επαγγελματίας το 2018 και ολοκλήρωσε την καριέρα του με 16 νίκες σε 18 αγώνες. Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας αγωνίστηκε αρκετά στον Καναδά και την Κολομβία, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, οι οποίες τον οδήγησαν στην αναμέτρηση με τον Κάλι στο Δουβλίνο.

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Στον τελευταίο αγώνα του δέχθηκε δύο νοκ ντάουν στον 10ο γύρο, πριν μεταφερθεί εκτός ρινγκ με φορείο.

Η δράση του για την ψυχική υγεία και η συμμετοχή στο Survivor

Πέρα από την πυγμαχία, ο Ριβς είχε αναπτύξει σημαντική δράση για την ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και την πρόληψη των αυτοκτονιών. Είχε χάσει τη μητέρα του, Κάθι, από αυτοκτονία και στη συνέχεια έγινε πρεσβευτής της οργάνωσης πρόληψης αυτοκτονιών Treaty Suicide Prevention, με έδρα το Λίμερικ.

Το 2023 είχε συμμετάσχει και στο τηλεοπτικό ριάλιτι Survivor του BBC, όπου οι διαγωνιζόμενοι καλούνταν να επιβιώσουν σε ένα απομονωμένο νησί.

«Το Λίμερικ βρίσκεται σε πολύ σκοτεινή περίοδο»

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Κάθριν Σλάτερι, φίλης της οικογένειας και δημοτικής συμβούλου του Λίμερικ, η οποία αναφέρθηκε στην απώλεια ενός ανθρώπου που είχε έντονη σύνδεση με την πόλη του.

«Το Λίμερικ βρίσκεται σε πολύ σκοτεινή περίοδο απόψε, μετά την απώλεια του Λι Ριβς. Ο Λι δεν ήταν απλώς ένας πυγμάχος που διέπρεψε στην καριέρα του. Ήταν υποστηρικτής της ψυχικής υγείας και τόνιζε τη σημασία της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τους νέους», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, στάθηκε στην αγάπη που έτρεφε για τον τόπο καταγωγής του και την οικογένειά του.

«Ο Λι ήταν πολύ περήφανος για το Λίμερικ. Αγαπούσε την πόλη και τους ανθρώπους της και εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να την προβάλλει.

Αγαπούσε την οικογένειά του. Ήταν πολύ περήφανος για τον πατέρα του, τον Τόνι, λάτρευε τις αδερφές του, τις ανιψιές και τους ανιψιούς του και εκείνοι, με τη σειρά τους, τον λάτρευαν.

Ο Λι είχε μεγάλη πίστη στον Θεό και η μόνη παρηγοριά είναι ότι η μητέρα και ο αδερφός του τον έχουν τώρα στην αγκαλιά τους στον παράδεισο».

Η Σλάτερι ολοκλήρωσε το μήνυμά της εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του 31χρονου: «Η απουσία του Λι θα γίνει αισθητή στο Λίμερικ για πολύ καιρό ακόμη. Είμαι συντετριμμένη που έχασε τη μάχη του. Αναπαύσου εν ειρήνη, El Chapo. Θα μας λείψεις όλους».