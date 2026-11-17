Τα εμβόλια, οι προληπτικές εξετάσεις και οι νέες θεραπείες

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συγκαταλέγεται στους καρκίνους που μπορούν να προληφθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Χάρη στα εμβόλια, τις προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους και τις σύγχρονες θεραπείες, η εξάλειψη της νόσου αποτελεί πλέον εφικτό στόχο και όχι απλώς μια θεωρητική προοπτική.

Η 17η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στην εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αναδεικνύει την ανάγκη για καθολική πρόληψη και ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, βασιζόμενη στη στρατηγική που εγκαινίασε ο ΠΟΥ το 2020.

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Τα τρία βασικά «όπλα» της πρόληψης

Παρά το γεγονός ότι ετησίως καταγράφονται εκατοντάδες χιλιάδες νέα περιστατικά και θάνατοι παγκοσμίως – κυρίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας –, η πρόληψη είναι πλέον πιο αποτελεσματική από ποτέ. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις πυλώνες:

Ο εμβολιασμός κατά του HPV: Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ευθύνεται σχεδόν για κάθε περίπτωση της νόσου. Το εμβόλιο, το οποίο συστήνεται τόσο σε κορίτσια όσο και σε αγόρια πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, προσφέρει ισχυρή θωράκιση απέναντι στους πιο επικίνδυνους ογκογόνους τύπους του ιού. Ο τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος: Το τεστ Παπανικολάου και ο μοριακός έλεγχος HPV DNA παραμένουν αναγκαία «ασπίδα». Οι εξετάσεις αυτές μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν προκαρκινικές αλλοιώσεις, πολύ πριν εμφανιστούν ορατά συμπτώματα ή η νόσος προχωρήσει. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το εμβόλιο και ο προληπτικός έλεγχος λειτουργούν συνδυαστικά και όχι εναλλακτικά. Η έγκαιρη αναγνώριστη συμπτωμάτων: Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συχνά δεν «φωνάζει». Ωστόσο, σημάδια όπως η ασυνήθιστη κολπική αιμορραγία (ιδίως μετά τη σεξουαλική επαφή ή την εμμηνόπαυση), οι αδικαιολόγητες εκκρίσεις και ο πόνος στη λεκάνη απαιτούν άμεσο γυναικολογικό έλεγχο.

Σύγχρονες θεραπείες και το στοίχημα του 2030

Σε περιπτώσεις όπου η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί, η ιατρική πρόοδος προσφέρει νέες ελπίδες. Πέρα από τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις και τη χημειοακτινοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία (όπως η προσθήκη σύγχρονων φαρμάκων στα θεραπευτικά πρωτόκολλα) αποδεικνύεται σωτήρια, βελτιώνοντας σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης ακόμα και σε προχωρημένα στάδια.

Ο μεγάλος ορίζοντας έχει τεθεί για το 2030, με τον ΠΟΥ να θέτει τον φιλόδοξο στόχο 90-70-90:

Το 90% των κοριτσιών να έχει εμβολιαστεί πλήρως έως τα 15 τους έτη.

Το 70% των γυναικών να έχει κάνει προληπτικό έλεγχο έως την ηλικία των 35 και των 45 ετών.

Το 90% των γυναικών με αλλοιώσεις ή καρκίνο να λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία.

Το μήνυμα της φετινής 17ης Νοεμβρίου είναι αισιόδοξο αλλά και απαιτητικό: η γνώση και τα εργαλεία υπάρχουν. Το στοίχημα πλέον είναι η καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε αυτά για κάθε γυναίκα.