Ο έμπειρος περιφερειακός υποστήριξε πως η ομάδα οφείλει να βρει ξανά την ισορροπία της στην επίθεση, προτείνοντας μια διαφορετική διαχείριση των λεπτών συμμετοχής

Την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού μετά την επιστροφή του Κέντρικ Ναν από τον τραυματισμό του σχολίασε ο Έρικ ΜακΚόλουμ, εκφράζοντας την άποψη ότι η παρουσία του Αμερικανού γκαρντ έχει επηρεάσει την επιθετική λειτουργία και τη συνοχή των «πράσινων». Ο έμπειρος περιφερειακός υποστήριξε ότι το «τριφύλλι» είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και μεγαλύτερη συμμετοχή των παικτών του στο παιχνίδι όσο ο Ναν βρισκόταν εκτός δράσης.

Μιλώντας στο Euro McCollum Show, ο ΜακΚόλουμ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα χρειάζεται να βρει ξανά την ισορροπία της στην επίθεση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητεί την αξία του Ναν, τον οποίο χαρακτήρισε παίκτη επιπέδου κορυφαίας πεντάδας της EuroLeague.

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«Η επίθεση είχε καλύτερη ροή χωρίς τον Ναν»

Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στη διαφορετική αγωνιστική εικόνα που παρουσίαζε ο Παναθηναϊκός πριν από την επιστροφή του Ναν, υπογραμμίζοντας ότι η μπάλα κυκλοφορούσε περισσότερο και περισσότεροι παίκτες συμμετείχαν στην επιθετική λειτουργία.

«Έπαιζαν διαφορετικό μπάσκετ όταν έλειπε ο Κέντρικ Ναν. Η επίθεση ήταν πιο αποτελεσματική, είχε καλύτερη ροή, η μπάλα κυκλοφορούσε περισσότερο και συμμετείχαν περισσότεροι παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΜακΚόλουμ, ωστόσο, δεν υποστήριξε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιορίσει σημαντικά τον ρόλο του Αμερικανού. Αντίθετα, αναγνώρισε την ποιότητα και την επιρροή που μπορεί να έχει στο παιχνίδι της ομάδας.

«Χρειάζεσαι έναν παίκτη σαν τον Ναν. Έχει ήδη αποδείξει τι μπορεί να κάνει, έχει αγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν εγκαταλείπεις έναν παίκτη επιπέδου καλύτερης πεντάδας της EuroLeague», τόνισε.

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Η σύγκριση με τον Φρανσίσκο και η ανάγκη για προσαρμογή

Στη συνέχεια, ο ΜακΚόλουμ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του Φρανσίσκο και του Ναν, ώστε να έχουν και οι δύο μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι.

«Θα ήθελα να μοιράζονται διαφορετικά τα λεπτά του Φρανσίσκο και του Ναν, ώστε να μπορούν και οι δύο να αποδίδουν καλύτερα. Στην τρίτη περίοδο ο Φρανσίσκο ήταν εξαιρετικός και για μεγάλο διάστημα ο Ναν βρισκόταν εκτός παρκέ. Είχε την μπάλα στα χέρια του και έπαιρνε τις αποφάσεις».

Παρά τις παρατηρήσεις του, ο Αμερικανός εκτίμησε ότι η παρουσία του Ναν ανεβάζει το αγωνιστικό ταβάνι του Παναθηναϊκού. Έθεσε, ωστόσο, ως βασική προϋπόθεση την καλύτερη προσαρμογή της ομάδας στον τρόπο παιχνιδιού του.

«Το ταβάνι τους είναι υψηλότερο με τον Ναν. Αλλά θα χρειαστεί προσαρμογή στον τρόπο παιχνιδιού του. Η μπάλα πρέπει να κυκλοφορεί περισσότερο, η επίθεση πρέπει να είναι πιο ομαδική και να έχει καλύτερη ροή. Αν παίξουν με τον σωστό τρόπο για το μισό παιχνίδι, με κυκλοφορία της μπάλας και μια επίθεση στην οποία συμμετέχουν όλοι, θεωρώ ότι έχουν αρκετό ταλέντο για να κερδίζουν».