Την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο λιμάνι του Πειραιά ολοκλήρωσε στις 15 Νοεμβρίου το USS Mount Whitney (LCC 20), πλοίο διοίκησης και ελέγχου κλάσης Blue Ridge και ναυαρχίδα του 6ου Στόλου των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στον ναυτικό τομέα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Η επίσκεψη ανέδειξε την κοινή προσήλωση των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

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Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της αμερικανικής Πρεσβείας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα διατηρούν στενή αμυντική συνεργασία, η οποία ενισχύεται διαρκώς μέσα από κοινές ασκήσεις, ανταλλαγές στελεχών και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και μέσω της διαρκούς στρατιωτικής συνεργασίας. Η σύμπραξη του Αμερικανικού και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συμβάλλει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των συμμαχικών δυνάμεων και ενισχύει την ικανότητά τους να επιχειρούν από κοινού.

Οι δηλώσεις για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

«Η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο στον ναυτικό τομέα στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Αντιναύαρχος Τζ. Τ. Άντερσον, Διοικητής του 6ου Στόλου των ΗΠΑ και των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ.

«Οι σχέσεις μας στηρίζονται σε κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη και μακροχρόνια κοινή δέσμευση για την ασφάλεια στην περιοχή. Δράσεις όπως αυτή μας δίνουν την ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μας και να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίζουμε από κοινού τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία».

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Από την πλευρά του, ο Επιτετραμμένος α.α. της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Τζος Χακ, υπογράμμισε: «Η επίσκεψη του USS Mount Whitney στον Πειραιά αναδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή συνεργασία με τους Έλληνες συμμάχους μας, με στόχο την προώθηση της κοινής μας ασφάλειας και ευημερίας».

Η φιλοξενία στον Πειραιά και ο ρόλος του πλοίου

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του πλοίου στον Πειραιά, τα μέλη του πληρώματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ελληνικό πολιτισμό και να αναπτύξουν δεσμούς με την τοπική κοινωνία.

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια για το πλήρωμά μας που βρισκόμαστε στον Πειραιά, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε ο Πλοίαρχος Χάρι Κ. Έβανς ο τρίτος, κυβερνήτης του USS Mount Whitney, προσθέτοντας: «Η θερμή φιλοξενία των Ελλήνων οικοδεσποτών μας και οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργούμε κατά την παραμονή μας εδώ ενισχύουν τους δεσμούς ανάμεσα στο πολεμικό ναυτικό των δύο χωρών μας. Τέτοιες επαφές καλλιεργούν την αμοιβαία κατανόηση και μας υπενθυμίζουν ότι στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης συνεργασίας βρίσκονται οι άνθρωποι».

Σημειώνεται ότι το USS Mount Whitney, με βάση τη Γκαέτα της Ιταλίας, λειτουργεί ως πλωτό κέντρο διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας προηγμένα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και υποστηρίζοντας πολυεθνικές επιχειρήσεις του 6ου Στόλου των ΗΠΑ (με έδρα τη Νάπολη) σε Ευρώπη και Αφρική.