Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ εξήρε τη δημιουργική ικανότητα του Έλληνα άσου στο παρκέ, τονίζοντας πως η συνεργασία του με τον Κλέι Τόμπσον βελτιώνεται συνεχώς

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, μετά τη νίκη με 128-110 απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς. Ο Αμερικανός τεχνικός ξεχώρισε την παρουσία του Έλληνα σούπερ σταρ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, παρομοιάζοντάς τον με τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον, ενώ στάθηκε και στη συνεργασία που αναπτύσσει με τον Κλέι Τόμπσον.

Ο Σπόελστρα υπογράμμισε ότι ο Αντετοκούνμπο δεν χρειάζεται να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του για να επηρεάσει την ομάδα, καθώς η ικανότητά του να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και να απειλεί το αντίπαλο καλάθι αποτελεί από μόνη της σημαντικό πλεονέκτημα για το Μαϊάμι.

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«Ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον στα πρώτα 14 λεπτά»

Ο προπονητής των Χιτ εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας φόργουορντ διάβαζε τις φάσεις και δημιουργούσε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

«Ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα, δημιουργώντας φάσεις για όλους. Λατρεύω τη συνεργασία και τη σύνδεση που αποκτούν αυτός και ο Κλέι. Μεγαλώνει σε κάθε παιχνίδι. Βρίσκουν νέους τρόπους για να κάνει ο ένας τον άλλον καλύτερο.

Και όταν χρειάστηκε να γίνει επιθετικός, βρήκε διαφορετικούς τρόπους για να επιτεθεί κάθετα στο καλάθι και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπόελστρα.

«Μπορεί να έχει αυτή την επίδραση απλώς και μόνο με το να είναι ο εαυτός του»

Στη συνέχεια, ο τεχνικός του Μαϊάμι εξήγησε πως η παρουσία του Αντετοκούνμπο μπορεί να ανεβάσει συνολικά την απόδοση της ομάδας, ακόμη και χωρίς να αναλαμβάνει αποκλειστικά το σκοράρισμα. Όπως τόνισε, η ικανότητά του να δημιουργεί για τους υπόλοιπους και να τους βοηθά να βρίσκουν ρυθμό είναι εξίσου σημαντική με την εκτελεστική του συνεισφορά.

«Δεν μπήκε στο παρκέ σαν “ταύρος σε υαλοπωλείο” στο ξεκίνημα του αγώνα. Δημιουργούσε για όλους και γι’ αυτό ακριβώς μιλάμε. Μπορεί να έχει αυτή την επίδραση στην επίθεσή μας, απλώς και μόνο με το να είναι αυτός που είναι.

Όντας, κατά πολλούς, σε οποιαδήποτε βραδιά, ο καλύτερος παίκτης στη λίγκα, μπορεί να επιτίθεται προς το καλάθι, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκει ρυθμό, επιτρέποντας σε όλη την επίθεσή μας να βρει ρυθμό».