Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν το μοναδικό συγγενικό πρόσωπο που μπήκε στο σπίτι του αείμνηστου τραγουδιστή στη Βούλα

Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν το μοναδικό συγγενικό πρόσωπο που μπήκε στο σπίτι του αείμνηστου τραγουδιστή στη Βούλα, μετά την αποσφράγισή του από τις Αρχές. Τις τελευταίες ημέρες η κινητικότητα έξω από τη μεζονέτα είναι έντονη, ωστόσο η μετακόμιση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησαν τη Μαρία Μαζωνάκη έξω από τη μεζονέτα. Σε δηλώσεις της, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η μεταφορά των αντικειμένων δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, διαψεύδοντας τις πληροφορίες περί άμεσης έναρξης της μετακόμισης.

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«Όχι, όχι, δεν θα γίνει σήμερα η μετακόμιση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τα λουλούδια που αφήνει ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μικρότερη αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν εκείνη που εισήλθε πρώτη και μόνη στη μεζονέτα στη Βούλα, προκειμένου να επιβλέψει τη συλλογή και τη διαχείριση των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδιστή.

Την ίδια ώρα, στην είσοδο και στα κάγκελα της κατοικίας, θαυμαστές του καλλιτέχνη άφησαν για ακόμη μία ημέρα λουλούδια, σημειώματα και φωτογραφίες, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προσωπικών αντικειμένων θα σηματοδοτήσει και την παράδοση του μισθωμένου ακινήτου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της οικογένειας, καθώς τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή θα περάσουν στα χέρια των οικείων του, ενώ τα λουλούδια και τα μηνύματα έξω από τη μεζονέτα αποτελούν μια διαρκή ένδειξη της αγάπης του κοινού προς εκείνον.