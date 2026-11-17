Η Ελληνικό Μετρό απαντά πως βάσει των τεχνικών δεδομένων δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης ενοίκων, παρά το αίτημα του δημάρχου για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από την πολυκατοικία στην οδό Σπετσών 92-94, στην Κυψέλη, πάνω από τον Μετροπόντικα, η οποία έχει υποστεί τις περισσότερες ζημιές από τις εργασίες του Μετρό. Όπως είπε σε συνέντευξή του στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά 90,1, οι πραγματογνωμοσύνες δείχνουν ότι η πολυκατοικία έχει πρόβλημα στην έδραση των πεδίλων της και χρειάζεται άμεση αποκατάσταση.

«Τα πέδιλα πάνω στα οποία πατάει η πολυκατοικία χρειάζονται άμεση βελτίωση και αποκατάσταση. Υπάρχει μια επικινδυνότητα και πρέπει να αρθεί όσο πιο σύντομα γίνεται», δήλωσε ο Δούκας, προσθέτοντας ότι ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, ώστε να μην υπάρχει κανένα ρίσκο για την ασφάλειά τους.

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Ο δήμαρχος τόνισε ότι δεν έχει γίνει επίσημη εκκένωση, αλλά εκτίμησε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει από μόνοι τους, καθώς «δεν είναι εύκολο να κοιμάσαι μέσα σε μια τέτοια πολυκατοικία». Ζήτησε, ωστόσο, να γίνει απομάκρυνση και σε άλλες «κόκκινες» πολυκατοικίες της περιοχής, δηλαδή σε εκείνες που έχουν πρόβλημα στα θεμέλια, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ενίσχυσης.

Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό

Η Ελληνικό Μετρό, σύμφωνα με τον Δούκα, απάντησε ότι «δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης» αυτή τη στιγμή, αλλά ότι το θέμα θα εξεταστεί στο μέλλον. Η διατύπωση, όπως είπε ο δήμαρχος, είναι προσεκτική, αλλά αφήνει ένα ρίσκο, καθώς δεν αποκλείει την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στο μέλλον.

Ο Δούκας ανέφερε ότι ο «ΑΒΑΚΑΣ» έχει στείλει έγγραφο στο οποίο ζητά «επείγουσες εργασίες για την άρση της άμεσης επικινδυνότητας», σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ. Η Ελληνικό Μετρό, από την άλλη, παραδέχεται την επικινδυνότητα, αλλά υποστηρίζει ότι δεν είναι τέτοια ώστε να χρειαστεί απομάκρυνση των κατοίκων.

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«Εγώ λέω να μην πάρουμε κανένα ρίσκο», δήλωσε ο Δούκας, ζητώντας να προχωρήσουν οι εργασίες με ασφάλεια, διαφάνεια και μετεγκατάσταση όπου χρειάζεται, ώστε να μην μπλέξουν οι κάτοικοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:

«Σε απάντηση της σημερινής επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων σχετικά με την προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων της Κυψέλης, επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση των άμεσων μέτρων προστασίας που υποδεικνύουν οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης τέθηκε ήδη κατά την ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Μετά τις σχετικές διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, δεν προκύπτει ανάγκη μετεγκατάστασης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.

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Η εκτίμηση αυτή δεν έχει διαφοροποιηθεί από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών, ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει συμφωνηθεί, θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων, όπου η φύση των εργασιών δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή στα διαμερίσματά τους. Εφόσον, ωστόσο, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, η Ελληνικό Μετρό θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.

Η Ελληνικό Μετρό και ο Ανάδοχος του έργου βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους. Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων».

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Αναλυτικά η επιστολή του Χάρη Δούκα:

«Κύριε πρόεδρε, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε,

Οι ως τώρα έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν χαρακτηρίσει ως “κόκκινες” πολυκατοικίες, όπως αυτή επί της οδού Σπετσών 92-94. Μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από επιστολή της εταιρείας σας προς τους πληγέντες κατοίκους της Κυψέλης ότι οι πραγματογνώμονες συνέστησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα στην εν λόγω πολυκατοικία “για τη βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης”. Δηλαδή επισημαίνουν άμεσο κίνδυνο. Είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στις οικοδομές αυτές. Ζητώ την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις “κόκκινες” πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου. Αναμένοντας τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν».

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Το πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων στην Αθήνα

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε επίσης ότι στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 6.800 κτίρια με φάκελο επικινδυνότητας, από τα οποία περίπου το 1% πρέπει να κατεδαφιστεί. Οι υπηρεσίες του δήμου έχουν κρίνει 70 κτίρια ως επικίνδυνα ετοιμόρροπα, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γκρεμιστεί εννιά.

Ο Δούκας τόνισε ότι η κατεδάφιση είναι πολύ ακριβή διαδικασία, με κόστος που μπορεί να φτάσει τα δύο εκατομμύρια ευρώ για δέκα κτίρια, ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο του κτιρίου. Ζήτησε νομοθετική παρέμβαση και σημαντική χρηματοδότηση, ώστε να σωθούν τα διατηρητέα κτίρια που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα της πόλης, αλλά και να απαλλαγεί η Αθήνα από κτίρια που αποτελούν απειλή.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στον Δήμο της Αθήνας υπάρχουν περίπου 40.000 ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, από τα οποία τα 20.000 είναι μη ηλεκτροδοτούμενα εδώ και δύο χρόνια. Πρότεινε μια λύση βασισμένη σε ξένα μοντέλα, όπου το Δημόσιο μπαίνει μαζί με τους ιδιοκτήτες για την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων, δίνοντας χρήματα και ένα κομμάτι για αξιοποίηση στους ιδιοκτήτες, ενώ το υπόλοιπο το αξιοποιεί το Δημόσιο ή ο Δήμος για κάποια χρόνια.

«Αν χίλιες κατοικίες στην Αθήνα μπορούσαν να αποδοθούν με χαμηλά ενοίκια, θα δίναμε μια πολύ μεγάλη διέξοδο και στο κομμάτι της προσιτής κοινωνικής κατοικίας», δήλωσε ο Δούκας.