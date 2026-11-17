Ο 33χρονος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα στο Χαϊδάρι, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες

«Ήρθαν στο μαγαζί 10 άτομα με μαύρα ρούχα, χωρίς διακριτικά αστυνομίας και χωρίς ποτέ να μου δηλώσουν ταυτότητα και ιδιότητα», υποστηρίζει ο Τάσος Ποτσέπης, περιγράφοντας στο tanea.gr όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε strip club στο Χαϊδάρι, όπου βρέθηκε για να γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Ο 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από τη Δίωξη Εκβιαστών του ελληνικού FBI, δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν οι αστυνομικοί το τραπέζι στο οποίο καθόταν μαζί με τον αδελφό του και έναν φίλο του.

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Όπως αναφέρει, είχε βγει για να διασκεδάσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς είχε τα γενέθλιά του. «Κατά τη 01:00 ήρθανε στο μαγαζί 10 άτομα με μαύρα ρούχα, γεροδεμένοι, χωρίς διακριτικά αστυνομίας και χωρίς ποτέ να μου δηλώσουν ταυτότητα και ιδιότητα», περιγράφει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας από τους άνδρες φέρεται να του απευθύνθηκε με απειλητικό τρόπο. «Ήρθανε νευρικά στο τραπέζι που καθόμουνα και μου λέει ο πρώτος εκ των 10: “Παλιομπάσταρδε, έτσι και μας ξαναστραβοκοιτάξεις θα φας χαστούκι”», υποστηρίζει.

«Απαντώ “εσύ θα δώσεις χαστούκι σε εμένα γιατί;”», συνεχίζει, περιγράφοντας ότι στη συνέχεια ένας από τους άνδρες τον έπιασε από τον λαιμό. «Απευθείας με αρπάζει με όλη τη δύναμή του και μου κάνει κεφαλοκλείδωμα. Με σέρνουνε 15 μέτρα σε στάση κεφαλοκλειδώματος και με πετάνε στο πάτωμα».

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Ο Τάσος Ποτσέπης ισχυρίζεται ακόμη ότι τέσσερα άτομα έπεσαν πάνω του και τον χτυπούσαν με γονατιές, ενώ ο ίδιος βρισκόταν ήδη υπό περιορισμό. «Αφού ούρλιαζα όσο μπορούσα “βοήθεια, βοήθεια”, τότε ένας από την ομάδα Εκβιαστών τού είπε: “Άφησέ τον, τον γ…”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής και της εξύβρισης, ενώ οι δύο άνδρες που βρίσκονταν μαζί του οδηγήθηκαν επίσης στο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο ίδιος δεν ανήκει πλέον στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς η θητεία του ως Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε, με την αποχώρησή του να έχει ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου 2025.