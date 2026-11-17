Η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ έχει στόχο να στηρίξει το αφήγημα μιας Ρωσίας η οποία, ενώ βρίσκεται σε πόλεμο στην Ουκρανία και υφίσταται πολυάριθμες οικονομικές κυρώσεις, παραμένει στις τάξεις των «μεγάλων δυνάμεων».

Οι ηγέτες της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας προγραμματίζουν να συναντηθούν την Πέμπτη στην κινεζική πόλη Σεντζέν, εγκαινιάζοντας την πρώτη κοινή τριμερή σύνοδο των τριών χωρών.

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Το Πεκίνο παρουσιάζει τη συνάντηση ως ευκαιρία για «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης». Υψηλόβαθμοι Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν αναφέρει ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να ανοίξουν το διάλογο για το κρίσιμο ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αναλυτή Ίλια Γκράτσενκοφ, η συνάντηση αυτή θα έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα σε πολιτικό επίπεδο, καθώς στόχος είναι να καταδειχθεί ότι «η Ρωσία παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης, παρά την πίεση κυρώσεων και τις απόπειρες με στόχο να απομονωθεί διπλωματικά».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η σύνοδος δεν σηματοδοτεί μια «οριστική έξοδο από την απομόνωση» για τη Ρωσία, αλλά κυρίως μια σταδιακή αποκατάσταση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων.

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Το ίδιο το γεγονός της πραγματοποίησης της συνόδου θεωρείται ήδη επιτυχία για τον Ρώσο ηγέτη. «Για τον Πούτιν, είναι βασικό η Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια», επισημαίνει ο Γκράτσενκοφ.

Παρόλα αυτά, οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που εξαπολύθηκε από τη Μόσχα και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από το 1945, παραμένουν δύσκολο να ξεχαστούν.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου, η Ουκρανία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, μια υποδομή με ιδιαίτερο συμβολισμό, η οποία έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Διπλωματικές ισορροπίες και διεθνείς σχέσεις

Τον Αύγουστο, στη διάρκεια συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε σε δύσκολη θέση απέναντι στον Ινδό ηγέτη Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος του ζήτησε δημόσια να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Αυτή τη φορά, οι συνθήκες φαίνεται να είναι πιο ευνοϊκές για τον Ρώσο πρόεδρο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στραφεί περισσότερο προς τη Ρωσία, εντείνοντας τις επικρίσεις του κατά της Ουκρανίας και του προέδρου της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, υπέγραψε «συμφωνία» με τη Μόσχα για την παράδοση ρωσικού ντίζελ, αψηφώντας τις ισχύουσες κυρώσεις.

Η τελευταία συνάντηση Πούτιν και Τραμπ πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, με τη Μόσχα να ελπίζει σε σημαντική διπλωματική πρόοδο, η οποία όμως δεν επιτεύχθηκε.

Οι σχέσεις μεταξύ Πούτιν και Σι είναι ιδιαίτερα στενές, βασιζόμενες σε δεσμούς που έχουν οικοδομηθεί για πάνω από μια δεκαετία. Από το 2013, οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές.

Από το 2022, ο Πούτιν επισκέπτεται συχνά την Κίνα, ενώ η οικονομική εξάρτηση της Ρωσίας από το Πεκίνο εντείνεται συνεχώς.

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Ιστορικές αναφορές και στρατηγική

Για την προώθηση της συνόδου, το Κρεμλίνο επικαλείται τις μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν σε διπλωματικά θέματα, δήλωσε ότι η απόφαση για τη διοργάνωση της συνάντησης ελήφθη «λαμβάνοντας υπόψιν» τη συμμαχία που ένωνε Ρωσία, Κίνα και ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Μόσχα, στις επίσημες ανακοινώσεις της, υπενθυμίζει διαρκώς τις θυσίες της ΕΣΣΔ για την ήττα του ναζισμού και δηλώνει ότι η αποστολή της στην Ουκρανία είναι, όπως αναφέρει, να νικήσει ξανά τους νεοναζιστές στην εξουσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε εκ νέου τις συγκρίσεις με τη σύνοδο της Γιάλτα του 1945, τονίζοντας ότι η σύνοδος στη Σεντζέν δεν αποσκοπεί στο να «καθορίσει την τύχη του κόσμου».

Παρόλα αυτά, η Ευρώπη και η Ουκρανία εκφράζουν φόβους πως η Ρωσία επιδιώκει να επιβάλει μια «νέα Γιάλτα», παραπέμποντας στη σύνοδο κατά την οποία οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου διαίρεσαν την ευρωπαϊκή ήπειρο σε σφαίρες επιρροής, θέτοντας τα θεμέλια του Ψυχρού Πολέμου.