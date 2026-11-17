Τα οικονομικά κίνητρα για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές αναμένεται να καθοριστούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στις αρχές του 2027

Ένα επιπλέον κίνητρο για την Εθνική Ελπίδων ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 του 2027 ενδέχεται να αποτελέσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), η οποία φέρεται να σχεδιάζει την επιβράβευση των διεθνών σε περίπτωση που εξασφαλίσουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η παρουσία του προέδρου της ΕΟΕ, Ισίδωρου Κούβελου, αλλά και του Αρχηγού Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην ιστορική πρόκριση της ελληνικής ομάδας στην τελική φάση του Euro U21, έπειτα από 25 χρόνια, συνδέεται με τη σημασία που αποκτά πλέον η διοργάνωση του καλοκαιριού.

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Η Εθνική Ελπίδων δεν θα διεκδικήσει μόνο μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά θα έχει μπροστά της και την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Ο δρόμος προς το Λος Άντζελες μέσω του Euro U21

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΕΟΕ εκτιμά ότι η ελληνική ομάδα διαθέτει το ταλέντο και τις δυνατότητες για να διεκδικήσει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027, οι οποίες οδηγούν απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Σημαντική θεωρείται και η προοπτική ενίσχυσης της αποστολής με τρεις ή τέσσερις νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ήδη στην Εθνική Ανδρών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στο σύνολο ενόψει της τελικής φάσης.

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση, θα πρόκειται για ιστορική επιτυχία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που η χώρα θα πάρει αγωνιστικά το εισιτήριο για το Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου. Το 2004, η Εθνική είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ως διοργανώτρια χώρα, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από προκριματική διαδικασία.

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Τα πριμ θα καθοριστούν στις αρχές του 2027

Στο ίδιο πλαίσιο, έντονη είναι η συζήτηση για την πρόθεση της ΕΟΕ να προσφέρει σημαντικό οικονομικό πριμ στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελπίδων, εφόσον πετύχουν την πρόκριση στο Λος Άντζελες.

Ωστόσο, τα πριμ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τις προκρίσεις αθλητών και ομάδων στους Ολυμπιακούς Αγώνες αναμένεται να καθοριστούν στις αρχές του 2027. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Σερβία και την Αλβανία.

Έτσι, η Εθνική Ελπίδων θα έχει το καλοκαίρι του 2027 μπροστά της μια διπλή πρόκληση: να διεκδικήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και να γράψει ιστορία, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά μέσω προκριματικής διαδικασίας την παρουσία της Ελλάδας στο Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου.