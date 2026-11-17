Ο Ζινταστί φέρεται να προσέφερε 370.000 δολάρια σε μέλος των Hells Angels για τη δολοφονία δύο Ιρανών αποστατών που ζούσαν στην πολιτεία του Μέριλαντ

Μπορεί ο στόχος στην Ελλάδα, του ιρανικού δικτύου που φέρεται να δρούσε με τις «ευλογίες» των μυστικών υπηρεσιών της Τεχεράνης, να παραμένει άγνωστος, ωστόσο, η δράση του ήταν διεθνώς γνωστή εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με εκθέσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται παλαιότερο δημοσίευμα του BBC, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ραγδαία αύξηση των σχεδίων του ιρανικού καθεστώτος για απαγωγές ή δολοφονίες αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων που ζουν στο εξωτερικό.

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Οι απόπειρες αυτές έχουν κλιμακωθεί δραματικά από το 2022, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συγκαταλέγεται μεταξύ των φερόμενων στόχων, πέραν βεβαίως προσώπων που σχετίζονται άμεσα με το ισραηλινό καθεστώς.

Οι στόχοι και ο ρόλος του Ζινταστί

Ανάμεσα στα ονόματα που συνδέονται με το δίκτυο ένα όνομα εμφανίζεται επανειλημμένα: ο Νατζί Σαρίφι Ζινταστί(Naji Sharifi Zindashti), ο οποίος φέρεται να αξιοποιεί εγκληματικές οργανώσεις σε τρίτες χώρες για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των ιρανικών υπηρεσιών.

Το όνομά του περιλαμβανόταν σε τουρκικό κατηγορητήριο που σχετιζόταν με τη δολοφονία, το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, του Σαΐντ Καριμιάν (Saeed Karimian), επικεφαλής περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου που μετέδιδε δυτικές ταινίες και προγράμματα στο Ιράν. Σημειώνεται ότι οι ιρανικές αρχές θεωρούσαν τον Καριμιάν απειλή για τις ισλαμικές αξίες. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα, το 2019, ο Μασούντ Μολαβί (Massoud Molavi), αποστάτης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς στην Κωνσταντινούπολη, με τις τουρκικές υπηρεσίες να συνδέουν τη δολοφονία με πρόσωπα από τον κύκλο του Ζινταστί. Ο ίδιος συνελήφθη σε σχέση με τη δολοφονία του Καριμιάν, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

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Σχέσεις με τους Hells Angels και πρώην σοβιετικές οργανώσεις

Το 2020, το όνομα του Ζιντάστι εμφανίστηκε ξανά σε τουρκικό κατηγορητήριο, αυτή τη φορά σε σχέση με την απαγωγή του Χαμπίμπ Τσαάμπ (Habib Chaab), Ιρανού αντιφρονούντα. Ο ανιψιός του Ζιντάστι συνελήφθη στην Τουρκία σε σχέση με την εξαφάνιση του Τσαάμπ. Ο Ζιντάστι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Το 2021, ο Ζιντάστι συνδέθηκε με ακόμη ένα σχέδιο, αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα από τη Μινεσότα, στο κατηγορητήριο καταγράφηκαν επικοινωνίες μεταξύ του Ζινταστί και ενός Καναδού που συνδεόταν με τη λέσχη μοτοσικλετιστών Hells Angels. Ο Ζινταστί φέρεται να προσέφερε 370.000 δολάρια για τη δολοφονία δύο Ιρανών αποστατών στο Μέριλαντ.

Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η έρευνα του BBC, είναι ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και η Δύναμη Κουντς (Quds Force), που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, φέρονται αποδεδειγμένα να συνεργάζονταν με εγκληματικές οργανώσεις για απαγωγές και δολοφονίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διαβόητη διεθνής εγκληματική οργάνωση Thieves–in–Law, με προέλευση από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

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Πηγές των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι η βασική αποστολή της Μονάδας 840 της Quds Force είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία τρομοκρατικών ενεργειών στο εξωτερικό. Μάλιστα, τον Μάρτιο, σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη έκρινε ενόχους δύο άνδρες που συνδέονταν με την οργάνωση Thieves-in-Law για τον σχεδιασμό της δολοφονίας της Μασίχ Αλινετζάντ (Masih Alinejad), Ιρανοαμερικανίδας ακτιβίστριας, καθώς Ιρανοί πράκτορες φέρονται να είχαν προσφέρει 500.000 δολάρια για τη δολοφονία της.

Σχέδια δολοφονίας κατά του Τραμπ

Μετά τη δολοφονία του κορυφαίου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020, το Ιράν ορκίστηκε εκδίκηση. Έκτοτε, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η Τεχεράνη σχεδίαζε τη δολοφονία πρώην στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ που είχαν εμπλακεί στην επιχείρηση κατά του Σουλεϊμανί. Μεταξύ των πιθανών στόχων περιλαμβάνονταν ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον και ο Μάικ Πομπέο, πρώην διευθυντής της CIA και ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται πως οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές κατηγόρησαν το Ιράν ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορία την οποία η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά.

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Ως απάντηση στις απειλές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που συνδέονται με τις επιχειρήσεις των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Ζιντάστι, Ιρανοί διπλωμάτες και μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Απειλές και στη Βρετανία

Το 2024, ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, ανέφερε ότι είχαν καταγραφεί 20 απειλές εναντίον προσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονταν με το Ιράν.

Σε μία περίπτωση, στο δυτικό Λονδίνο, Τσετσένος συνελήφθη κοντά στα γραφεία του Iran International, περσόφωνου τηλεοπτικού σταθμού με έδρα τη βρετανική πρωτεύουσα. Ο άνδρας καταδικάστηκε για συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό Ιρανών πρακτόρων. Παράλληλα, ο Πουριά Ζερατί (Pouria Zeraati), παρουσιαστής του Iran International στο Λονδίνο, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Λίγο αργότερα, δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ρουμανία κατόπιν αιτήματος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας. Πηγές των βρετανικών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν στο BBC ότι οι δύο άνδρες ανήκαν στην οργάνωση Thieves-in-Law και φέρονται να είχαν στρατολογηθεί από Ιρανούς πράκτορες.

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«Τόσο αθόρυβα όσο ένα μαχαίρι κουζίνας»

Μεταξύ των στόχων του δικτύου φαίνεται πως βρισκόταν και η Σίμα Σαμπέτ (Sima Sabet), παρουσιάστρια του Iran International. Σε βάρος της είχε γίνει απόπειρα τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο αυτοκίνητό της, η οποία, ωστόσο, απέτυχε.

«Όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν βόμβα στο αυτοκίνητό μου, οι πράκτορες είπαν στον άνδρα να τελειώσει τη δουλειά αθόρυβα», αναφέρει η Σαμπέτ, η οποία έχει δει τον αστυνομικό φάκελο της υπόθεσης.

«Εκείνος ρώτησε πόσο αθόρυβα και του απάντησαν: “Τόσο αθόρυβα όσο ένα μαχαίρι κουζίνας”».

Από τις δολοφονίες στο Βερολίνο στη στρατολόγηση εγκληματικών οργανώσεων

Η ανάπτυξη δικτύων, όπως αυτό που αποκαλύφθηκε μετά τις πρόσφατες συλλήψεις, φαίνεται πως είναι μια από τις πάγιες τακτικές των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών εδώ και δεκαετίες.

Το 1992, τέσσερις Ιρανοί Κούρδοι ηγέτες δολοφονήθηκαν από μασκοφόρους ενόπλους μέσα σε εστιατόριο στο Βερολίνο. Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη για τις δολοφονίες στην ιρανική ηγεσία.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από Ιρανούς πράκτορες και μέλη της Χεζμπολάχ ενώ εκδόθηκε και διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ιρανού υπουργού Πληροφοριών, με το δικαστήριο να αποφαίνεται ότι η δολοφονία είχε διαταχθεί εν γνώσει του ανώτατου ηγέτη και του προέδρου του Ιράν. Έκτοτε, φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει στραφεί στη στρατολόγηση εγκληματικών οργανώσεων για την πραγματοποίηση απαγωγών και δολοφονιών, επιχειρώντας να αποφύγει την άμεση σύνδεση των επιθέσεων με την Τεχεράνη.