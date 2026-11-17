Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να απαντήσει στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα με ψηφιακές εξαγγελίες, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη διαχείριση των καταγγελιών

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υποθέσεων διαφθοράς και τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας καταγγελιών εξαπολύει η Θεανώ Κουφονικολάκου, με ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η δημιουργία της πλατφόρμας αποτελεί περισσότερο μια επικοινωνιακή κίνηση παρά μια ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης της διαφθοράς, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να απαντήσει στα αλλεπάλληλα σκάνδαλα με ψηφιακές εξαγγελίες, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη διαχείριση των καταγγελιών.

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Ειδικότερα, η κ. Κουφονικολάκου εστιάζει στο γεγονός ότι οι καταγγελίες μέσω της νέας πλατφόρμας θα καταλήγουν στα Γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας, τα οποία θεσμοθετήθηκαν το 2021, αλλά, όπως αναφέρει, πέντε χρόνια αργότερα δεν έχουν στελεχωθεί και δεν λειτουργούν πλήρως.

Μάλιστα, επικαλείται την πορεία υλοποίησης του θεσμού, σημειώνοντας ότι το 2021 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, το 2024 εκδόθηκε ο οδηγός, το 2025 υπήρχαν 66 πιστοποιημένοι σύμβουλοι, ενώ το 2026 εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στελέχωσης.

Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την πλατφόρμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρεται στην πρόταση που έχει καταθέσει ο πολιτικός φορέας για τη δημιουργία της πλατφόρμας «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, αποσκοπεί στον πραγματικό έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και στην ενίσχυση της λογοδοσίας.

«Η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται με ψηφιακές βιτρίνες αλλά με θεσμούς που λειτουργούν», τονίζει χαρακτηριστικά, ενώ καταλήγει κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντί να εφαρμόζει ουσιαστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, αποφεύγει τη λογοδοσία.

Κλείνοντας, η Θεανώ Κουφονικολάκου προειδοποιεί ότι «η κοροϊδία όμως έχει πλέον ημερομηνία λήξης», ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη νέα πρωτοβουλία για τις καταγγελίες διαφθοράς.