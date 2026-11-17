Ο Άρης επιδιώκει να μειώσει τη ρήτρα αγοράς των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπενχαμίν Γκαρέ, ενώ παράλληλα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του εξτρέμ

Ο Άρης έχει μπει στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου και πλέον απομένουν περίπου έξι εβδομάδες μέχρι την ολοκλήρωση του 2026. Τι σημαίνει αυτό μεταξύ άλλων. Ότι τελειώνει και ο δανεισμός του Μπενχαμίν Γκαρέ από τη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Αυτό είναι ουσιαστικά και το χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή του ο Άρης, διατηρώντας μέχρι τότε προτεραιότητα για την υπόθεση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

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Από την 1η Ιανουαρίου, ωστόσο, η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει, καθώς θα μπορούν να διεκδικήσουν τον ποδοσφαιριστή και άλλοι σύλλογοι που πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τη στιγμή που ο παίκτης θα πρέπει να επιστρέψει στη Βραζιλία.

Στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» υπάρχει θετική διάθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Γκαρέ και μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα διαμορφωθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί όροι. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή προσεγγίζει τα 2,7 εκατ. ευρώ, ποσό που ο Άρης θα επιδιώξει να περιορίσει.

Στην προσπάθειά του αυτή μπορεί να αξιοποιήσει δύο σημαντικά δεδομένα. Από τη μία, την επιθυμία του ίδιου του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη και από την άλλη, το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με τη Βάσκο Ντα Γκάμα έχει ισχύ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

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Κάτι που σημαίνει ότι ο βραζιλιάνικος σύλλογος κινδυνεύει να τον χάσει σε έναν χρόνο χωρίς να εξασφαλίσει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα.

Καθοριστικής σημασίας θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα ανάμεσα στον Άρη και τη Βάσκο Ντα Γκάμα, καθώς και η πρόθεση της τελευταίας να προχωρήσει σε μείωση των οικονομικών απαιτήσεων.

Ο Γκαρέ βρίσκεται σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχει ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο παρουσίας στην ομάδα και η διατήρησή του στο ρόστερ θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική επένδυση για τους Θεσσαλονικείς.

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Άρης δεν θέλει να αφήσει την ομάδα εκτεθειμένη σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική κατάληξη στις συζητήσεις.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο του μεταγραφικού σχεδιασμού έχει ξεκινήσει ήδη η αναζήτηση εξτρέμ, πέρα από την προσθήκη που θεωρείται δεδομένο ότι θα επιδιώξει. Με αυτόν τον τρόπο, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να είναι έτοιμοι να κινηθούν άμεσα, εφόσον δεν προχωρήσει η υπόθεση παραμονής του Αργεντινού.