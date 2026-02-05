Ο Μπενχαμίν Γκαρέ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Άρη, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με οψιόν αγοράς.

Ο 25χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός (γεννημένος στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες) ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Βέλεζ Σάρσφιλντ, πριν μετακομίσει το 2016 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι. Εκεί αγωνίστηκε στα τμήματα U18 και U23 των «πολιτών», καταγράφοντας και συμμετοχές στο UEFA Youth League.

Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε στην Αργεντινή για τη Ράσινγκ Κλουμπ, με την οποία πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο ανδρών (32 συμμετοχές, 3 γκολ, 3 ασίστ). Ακολούθησε εξάμηνος δανεισμός στην Ουρακάν το καλοκαίρι του 2022, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (26 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 ασίστ).

Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στη ρωσική Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα, που τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2023. Εκεί πραγματοποίησε δύο «γεμάτες» σεζόν, μετρώντας συνολικά 61 συμμετοχές, 14 γκολ και 6 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Τον Φεβρουάριο του 2025 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Βραζιλία για τη Βάσκο ντα Γκάμα, έναντι ποσού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γκαρέ αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και στα δύο άκρα της επίθεσης, αλλά και σε ρόλο πίσω από τον επιθετικό, προσφέροντας λύσεις και δημιουργία στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, ο Αργεντινός τόνισε:

«Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον Άρη και έρχομαι με χαρά και ενθουσιασμό στη νέα μου ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του και να ολοκληρωθεί η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου δείχνουν οι άνθρωποι της ομάδας».

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της οικογένειας του Άρη, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει της συνέχειας της σεζόν.