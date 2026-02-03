Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε με απουσίες την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (08/02) κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το βλέμμα του Μανόλο Χιμένεθ ήταν στραμμένο κυρίως στους Χόνγκλα και Γαλανόπουλου, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό. Ωστόσο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα προλάβουν το ματς με τον «Δικέφαλο» και από αύριο (04/02) θα δοκιμάσουν να μπουν στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας.

Σημείο αναφοράς στο σημερινό πρόγραμμα ήταν η επιστροφή των Μεντίλ και Καντεβέρε που ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Μάλιστα για τον Μαροκινό φουλ μπακ, ήταν η πρώτη του προπόνηση μετά από τρεις μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό του στα τέλη Οκτωβρίου με το Αιγάλεω για το Κύπελλο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Πέδρο Άλβαρο, ενώ θεραπεία έκανε ο Μισεουί που… κουβαλάει ένα πρόβλημα στο γόνατο από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.