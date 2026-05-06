Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, ένας 47χρονος άνδρας που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο 47χρονος εντοπίστηκε καταπλακωμένος από ένα τετράτροχο όχημα τύπου ATV, το οποίο είχε ανατραπεί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του επί τόπου. Η σορός ανασύρθηκε με τη συνδρομή των πυροσβεστών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.