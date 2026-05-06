Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν μια 15χρονη έπεσε στο κανάλι και εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη είχε νωρίτερα θεαθεί από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση προς τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί και στελέχη του Λιμενικού.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τη νεαρή να επιπλέει στη Διώρυγα έχοντας τις αισθήσεις της. Κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και την καθοδήγησαν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας, όπου οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας τραυματισμό στην πλάτη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.