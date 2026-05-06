Αθωώθηκε ο 43χρονος ένοικος μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε πυροβολήσει και τραυματίσει επίδοξο διαρρήκτη τον Δεκέμβριο του 2022. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε σε κατάσταση φόβου και ταραχής, υπερβαίνοντας τα όρια της άμυνας, αλλά χωρίς να του επιβάλει ποινή.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 43χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον διαρρήκτη που είχε εισβάλει στο σπίτι του τη νύχτα, γεγονός που προκάλεσε έντονη ψυχική αναστάτωση. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα πανικού.

«Είναι δικαίωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο ίδιος στην ΕΡΤ, εκφράζοντας την ανακούφισή του για την απόφαση και ευχόμενος «να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο».

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ο διαρρήκτης και ο συνεργός του είχαν διαπράξει ακόμη οκτώ κλοπές σε σπίτια και αυτοκίνητα της περιοχής. Πριν από την εισβολή στη μονοκατοικία, ο δράστης είχε χτυπήσει τον σκύλο του 43χρονου.

Πρωτόδικα, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του διαρρήκτη, ωστόσο το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό τον έκρινε ατιμώρητο, αναγνωρίζοντας ότι ενήργησε υπό το κράτος φόβου και ταραχής.

Ο 41χρονος διαρρήκτης, που τραυματίστηκε στα πόδια από τον πυροβολισμό, δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε κανένα από τα δύο δικαστήρια. Για τις πράξεις των κλοπών έχει ήδη καταδικαστεί.