Το τροχαίο δυστύχημα του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου Κρήτης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο, φαίνεται πως στάθηκε η αφετηρία μιας τραγικής αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν, τρία χρόνια αργότερα, στη δολοφονία του 21χρονου οδηγού του οχήματος.

Στο ίδιο σημείο, όπου δύο ξαδέρφια έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικούς χρόνους, οι κάτοικοι μιλούν για ένα «σημείο μηδέν», ένα μέρος που έχει σημαδέψει τη μνήμη της τοπικής κοινωνίας. Ο ένας από τους νεκρούς ήταν ο γιος του 54χρονου που αργότερα σκότωσε τον νεαρό άνδρα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του.

Το τροχαίο του 2023

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2023, στην παραλιακή του Ηρακλείου. Το όχημα, στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Ο οδηγός ήταν ο σημερινός 21χρονος που έπεσε νεκρός από τα πυρά του πατέρα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο και να μεταφερθούν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ο 17χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, όπως αναφέρουν συγγενείς, παρέμεινε κλινικά νεκρός για περίπου έναν μήνα πριν καταλήξει.

«Πήρε το παιδί, πήγανε βόλτα και δεν πήγε σαν άνθρωπος, να το πούμε. Και έκανε βλακείες στην παραλιακή… Εκεί στην παραλιακή στο Ηράκλειο τρέχουν πάρα πολλοί και υπάρχει και ένα σημείο το οποίο αν δεν το προσέξεις το αμάξι φεύγει», περιγράφει συγγενής του δράστη.

Το σημείο αυτό χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως «καρμανιόλα». Για την οικογένεια, αποτελεί τόπο θυσίας, καθώς εκεί χάθηκαν δύο νέα παιδιά. Έναν χρόνο μετά, οι γονείς του 17χρονου τέλεσαν μνημόσυνο στο ίδιο σημείο, απομακρύνοντας ακόμη και την κολόνα όπου είχε προσκρούσει το όχημα.

Μια τραγική σύμπτωση

Τα στοιχεία δείχνουν μια συγκλονιστική σύμπτωση: το αυτοκίνητο κατέληξε ακριβώς στο εκκλησάκι που είχε ανεγερθεί στη μνήμη του ξαδέρφου του 17χρονου. Το 2016 είχε σκοτωθεί εκεί ο 22χρονος ξάδερφος και το 2023 ο ίδιος ο 17χρονος, στο ίδιο σημείο.

Η γιαγιά του 17χρονου περιγράφει: «Οδηγούσε ένα άλλο παιδί. Ο δικός μου δεν πήγαινε ποτέ. Δεν είχε βγάλει δίπλωμα, δεν είχε κλείσει τα δεκαοχτώ… Ε, σκοτώθηκε το δικό μας, το άλλο έζησε. Ευτυχώς, δηλαδή, γιατί δε θέλαμε εμείς να σκοτωθούν και τα δυο».

Η ίδια συνεχίζει: «Εγώ το εγγόνι μου δεν μπόρεσα να το δω νεκρό. Είχε έρθει στην κηδεία το άλλο παιδί με τις πατερίτσες. Δεν κάνανε ούτε καυγάδες ούτε τίποτα».

Το σχολείο του 17χρονου, το ΓΕΛ Γαζίου, αποχαιρέτησε τον μαθητή του με ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη και συναισθηματική συντριβή, ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας μαθητή της Γ’ Λυκείου, Γιώργου Παρασύρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος που συνέβη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023».

Βίντεο και μαρτυρίες

Νέα ντοκουμέντα από το τροχαίο του 2023 παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές, φωτίζοντας λεπτομέρειες του δυστυχήματος και τη μετέπειτα πορεία των εμπλεκομένων οικογενειών.

Το Live News βρέθηκε στο μοιραίο σημείο, ενώ μίλησε και με τον πραγματογνώμονα του τροχαίου, τον ποινικολόγο Γιάννη Γλύκα και τον Σταύρο Μπαλάσκα, που σχολίασαν τις πτυχές της υπόθεσης.

Όλες αυτές οι εικόνες και οι μαρτυρίες συνθέτουν το παζλ μιας ιστορίας που, όπως φοβούνται πολλοί, ίσως να μην κλείσει ποτέ.