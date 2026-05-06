Εκρηκτική ήταν η ατμόσφαιρα στην «Allianz Arena» κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, με τους γηπεδούχους να ξεσπούν για τις αποφάσεις του διαιτητή.

Οι Βαυαροί διαμαρτυρήθηκαν αρχικά για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μέντες, θεωρώντας πως ο Πορτογάλος σταμάτησε αντικανονικά αντεπίθεση με χέρι. Λίγο αργότερα, ζήτησαν και πέναλτι σε φάση όπου η μπάλα βρήκε στο χέρι του Νέβες, όμως, παρά τον έλεγχο από το VAR, δεν υπήρξε παρέμβαση για on field review.

Οι αποφάσεις του διαιτητή εξόργισαν τόσο τους παίκτες όσο και τον κόσμο της Μπάγερν, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι να προχωρήσουν σε ρίψεις αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που ο Ντεμπελέ ετοιμαζόταν να εκτελέσει κόρνερ.

Η ένταση ανέβηκε επικίνδυνα, με τον Μάνουελ Νόιερ να προσπαθεί με χειρονομίες να ηρεμήσει τους οπαδούς, σε μια στιγμή που έδειξε πόσο φορτισμένο ήταν το κλίμα στο γήπεδο.