Σε σοκ παραμένει το Ηράκλειο από τη δολοφονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05/05), όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό οδηγό που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Ο σπαραγμός της μητέρας του 21χρονου τη στιγμή που φτάνει στο σημείο της δολοφονίας

Τα ηχητικά ντοκουμέντα πλαισιώνουν μια σειρά από καθηλωτικές μαρτυρίες στο Live News. Ο 54χρονος οπλίζει, πυροβολεί και σκοτώνει εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Η σπαρακτική αντίδραση της μητέρας του θύματος λίγο αργότερα ραγίζει καρδιές. Αυτόπτες μάρτυρες στο στυγερό έγκλημα, προσπαθούν να συνέλθουν από τις σκληρές εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους.

Είδε τη δολοφονία του συντρόφου της σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν με βιντεοκλήση όταν έγινε η τραγωδία

Μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια συμπληρώνει το παζλ της εκτέλεσης, όπως αποκαλύπτει «Το Βήμα». Τη στιγμή που ο 54χρονος εμβόλιζε το αυτοκίνητο του 21χρονου και τον πυροβολούσε έξι φορές, ο Νικήτας μιλούσε με κάμερα μέσω Viber με την κοπέλα του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Η νεαρή κοπέλα έγινε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας της δολοφονίας του συντρόφου της. Ήταν εκείνη που, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε την αδερφή του θύματος και την αστυνομία, περιγράφοντας τα όσα εφιαλτικά είδε στην οθόνη του κινητού της.

Το τροχαίο που όπλισε το χέρι του 54χρονου

Ο άτυχος νεαρός ήταν αδύνατον να αποφύγει τον θάνατο. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του τον εγκλώβισε και τον έβαλε στο στόχαστρο από απόσταση λίγων μόνο μέτρων.

Οι ρίζες του χθεσινού φονικού βρίσκονται στο 2023. Τότε είχε σκοτωθεί ο 17χρονος γιος του καθ’ ομολογίαν δράστη σε τροχαίο δυστύχημα. Οδηγός στο μοιραίο αυτοκίνητο ήταν ο 21χρονος που δολοφονήθηκε πριν από ένα 24ωρο.

«Έκανα αυτό που έπρεπε» – Τα πρώτα λόγια του 54χρονου δράστη

Οι γονείς του 17χρονου τον θεωρούσαν υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού τους και είχαν απειλήσει στο παρελθόν με εκδίκηση. Το άσβεστο μίσος που τους είχε κυριεύσει αποτυπώνεται και στα λόγια του πατέρα αμέσως μετά το έγκλημα που ομολόγησε.

«Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου».

Χθες το απόγευμα ο 54χρονος και η σύζυγός του επέστρεφαν από το μνημόσυνο που είχαν τελέσει στο σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής συνάντησαν τυχαία, όπως είπαν, τον 21χρονο.

Πριν προλάβει να αντιδράσεις κανείς, ο 54χρονος κλείνει τον δρόμο στον 21χρονο και τον εγκλωβίζει. Με το όπλο που είχε στο αυτοκίνητό του, αρχίζει να πυροβολεί. Αμέσως μετά, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε να κλωτσάει τη σορό του θύματος στον δρόμο.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου εκείνη τη στιγμή. Τα συναισθήματά μου ήταν πολύ έντονα και δεν μπόρεσα να ελέγξω τα όσα έκανα».

Για συνεργεία συνελήφθη η σύζυγός του

Εκτός από τον 54χρονο συνελήφθη για συνέργεια και η σύζυγός του, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

«Η σύζυγός μου προσπάθησε να με συγκρατήσει αλλά δεν τα κατάφερε. Μου φώναζε ‘’Κώστα μη’’ αλλά εγώ είχαν πάρει ήδη το όπλο στα χέρια μου».

Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία. Θόλωσε, όπως ανέφερε σε αστυνομικούς και πήρε το νόμο στα χέρια του. Το θύμα, ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους του γιου του, πριν το δυστύχημα του 2023.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο με το εγγονάκι της είδε τη δολοφονία και από το ισχυρό σοκ κατέρρευσε. Μια άλλη κοπέλα έκανε εκείνη την ώρα test drive με το αυτοκίνητό της.

Η περιοχή μετά το έγκλημα αποκλείστηκε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του έφυγαν αρχικά από το σημείο αλλά λίγο αργότερα παραδόθηκαν στην αστυνομία.

«Όταν συνειδητοποίησα τι είχα κάνει αποφάσισα να παραδοθώ χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν είχα προσχεδιάσει το έγκλημα. Δεν με ενδιαφέρει η δική μου ζωή».