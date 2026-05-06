Η κα Αγαπιδάκη, μιλώντας στο Live News, αναφέρθηκε στο φονικό που έγινε στο Ηράκλειο, κάνοντας έκκληση στις γυναίκες τις Κρήτης να μην επιτρέπουν όπλα στο σπίτι τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά «η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση, είναι παγίδα».

«Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη και δεν μου είναι κάτι ξένο. Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι’ αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις Κρητικές, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά. Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου. Να βγει η γυναίκα στην Κρητικιά και να πει στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει» είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Η Κρητικιά είναι ο θεματοφύλακας, όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και του πολιτισμού στην Κρήτη. Ξέρω πολύ καλά τι λέω γιατί έχω μεγαλώσει εκεί. Είναι ο πυρήνας της οικογένειας η γυναίκα στην Κρήτη. Έχουμε στους γάμους μπαλωθιές. Έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε με τα όπλα, να εκδικούμαστε με τα όπλα, να εκφράζουμε το θυμό μας με τα όπλα. Αυτό ξαναλέω, δεν είναι παράδοση, είναι παγίδα. Πρέπει οι γυναίκες να βροντοφωνάξουν ότι στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σύνθημα. Γιατί δε γίνεται η μία να κοιτάει την άλλη να φοράει μαύρα. Επειδή επέλεξε κάποιος να λύνει τις διαφορές του με το κουμπούρι. Αυτά δε νοούνται».

Πάνω από 35.000 έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις»

Παράλληλα, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μίλησε και για Κινητές Ομάδες Υγείας, για τις οποίες είπε πως δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα αλλά ένας νέος πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Έχουμε πλέον πλήρη λειτουργία. Χίλια άτομα, 180 ιατρικά κλιμάκια σε όλη τη χώρα, με γιατρό, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό. Τι κάνουμε; Με ένα τηλεφώνημα στο 1135 -δωρεάν και η κλήση και η υπηρεσία- μπορούμε να βρεθούμε με τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Έχει τύχει και εγώ να παραστώ σε πολλές τέτοιες εξορμήσεις των Κινητών Ομάδων Υγείας και στα ακριτικά μας χωριά, στον Έβρο. Έχω ζήσει από κοντά περιπτώσεις ανθρώπων.

Πάνω από 35.000 άνθρωποι έχουν ήδη κάνει προληπτικές εξετάσεις, εξετάσεις άλλου τύπου, κλινικές κατ’ οίκον και έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 10.000 ανθρώπους με ιατρική φροντίδα στο σπίτι. Αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται, ξαναλέω εντελώς δωρεάν, αφορούν παιδικό εμβολιασμό, εμβολιασμό ενηλίκων, για παράδειγμα, έρπητα ζωστήρα στους ηλικιωμένους που είναι πάρα πολύ επώδυνη νόσος, σημαντικό να προληφθεί. Καρδιογράφημα με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής, υπερηχογράφημα. Οποιοσδήποτε είναι είτε ηλικιωμένος και δεν μπορεί να μετακινηθεί είτε άτομα με αναπηρία, καλεί στο 1135 είτε μένει στο κέντρο της Αθήνας είτε στο πιο απομακρυσμένο χωριό του Έβρου».