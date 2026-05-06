Αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλοιο «Hasna» καθώς έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το πλοίο έφερε ιρανική σημαία και οι αμερικανικές δυνάμεις του απηύθυναν επανειλημμένες προειδοποιήσεις ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό.
Η CENTCOM σημείωσε ότι, όταν το πλήρωμα του «Hasna» δεν συμμορφώθηκε με τις προειδοποιήσεις, αμερικανικά στρατιωτικά μέσα επενέβησαν. Συγκεκριμένα, μαχητικό F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απονηώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, έπληξε με το πυροβόλο των 20 χιλιοστών το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, καθιστώντας το αδύναμο να συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 6, 2026
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το πλοίο πλέον δεν κινείται προς ιρανικά ύδατα, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω εμπλοκή. Οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με τη CENTCOM, ενήργησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής των υφιστάμενων περιορισμών.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ τόνισε ακόμη ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός σε πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια «παραμένει σε πλήρη ισχύ». Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να ενεργούν «μεθοδικά και επαγγελματικά» για τη διασφάλιση της τήρησής του.
