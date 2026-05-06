Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης ενός μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μέσω διαμεσολαβητών, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου συνομιλιών διάρκειας ενός μήνα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο νέου γύρου διαπραγματεύσεων, που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πλέον πιο δεκτική στη συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, περιορίζοντας την αρχική της άρνηση.

Ανοικτά ζητήματα και σημεία τριβής

Παραμένουν άλυτα κρίσιμα ζητήματα, όπως η διάρκεια ενδεχόμενης αναστολής του εμπλουτισμού ουρανίου και η πιθανή απομάκρυνση εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν. Επίσης, η επιμονή της Τεχεράνης να διατηρήσει μόνιμο ρόλο στην εποπτεία των Στενών του Ορμούζ προκαλεί αντιδράσεις, ενώ διαφωνίες υπάρχουν και ως προς τον χρόνο και την έκταση της άρσης των κυρώσεων.

Η περίοδος των συνομιλιών μπορεί να παραταθεί με κοινή συμφωνία, εφόσον σημειωθεί πρόοδος. Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα διαβιβάσει τη θέση της στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Προσχέδια και προτάσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ανταλλάσσονται προσχέδια συμφωνιών μεταξύ Ουάσιγκτον, Τεχεράνης και διαμεσολαβητών, με στόχο τη συγχώνευση των συμφωνημένων σημείων σε ένα ενιαίο πλαίσιο μίας σελίδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπό διαμόρφωση κείμενο προβλέπει ότι το Ιράν θα χαλαρώσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Οι δύο πλευρές επεξεργάζονται λεπτομέρειες για πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλες πτυχές του πυρηνικού προγράμματος. Η Ουάσιγκτον ζητεί ρήτρες που θα παρατείνουν το μορατόριουμ σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας από το Ιράν, καθώς και απαγόρευση υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων και δυνατότητα αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και οι όροι εμπλουτισμού

Μία από τις προτάσεις προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού για περίοδο 12 έως 15 ετών και στη συνέχεια δυνατότητα εμπλουτισμού έως 3,67%. Τα σημερινά αποθέματα του Ιράν φτάνουν το 60%, επίπεδο που προσεγγίζει το 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Επίσης, συζητείται επίσης η μεταφορά μέρους των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό, αν και το Ιράν εξακολουθεί να αντιτίθεται στη μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί ο Τραμπ θέλει συμφωνία πριν το ταξίδι στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο PBS News ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ εμφανίστηκε «αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είχε αισθανθεί το ίδιο και στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε πως, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του, το οποίο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θεωρεί «απίθανο» να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για νέες συνομιλίες. Όπως είπε, οι επαφές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η τελική συνάντηση θα γίνει «κάπου» για την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» να υπάρξει συμφωνία. «Αν δεν τα καταφέρουμε, θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους», προειδοποίησε, ενώ επανέλαβε με έμφαση: «Αν συμφωνήσουν, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα βομβαρδίσουμε».

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια περίοδο αντιφατικών μηνυμάτων από τον Λευκό Οίκο, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς νωρίτερα από τη New York Post για το ενδεχόμενο νέου γύρου διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το νομίζω». Συμπλήρωσε ωστόσο ότι:«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη. Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Παράλληλα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Οι τελευταίες δηλώσεις του ακολούθησαν την ανακοίνωση για την προσωρινή αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερία», με στόχο να δοθεί χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.