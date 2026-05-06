Τα χαμένα φιαλίδια επικίνδυνων ιών επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς η πρόσφατη εμφάνιση κρούσματος Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φέρνει ξανά στο φως μια υπόθεση βιοασφάλειας που συγκλόνισε το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το 2023. Το περιστατικό είχε αποκαλύψει σοβαρές ελλείψεις στον έλεγχο και την παρακολούθηση επικίνδυνων παθογόνων σε κρατικό εργαστήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές του Κουίνσλαντ, σε κρατικό ιολογικό εργαστήριο είχαν χαθεί 323 δείγματα επικίνδυνων ιών, ανάμεσά τους και φιαλίδια με χανταϊό. Η απώλεια διαπιστώθηκε το 2023, αν και φαίνεται να είχε συμβεί ήδη από το 2021, όταν σημειώθηκε βλάβη σε καταψύκτη που περιείχε δείγματα Χέντρα, lyssavirus και χανταϊού. Οι καταγραφές αποδείχθηκαν ελλιπείς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε καταστροφής είτε μη καταγεγραμμένης μεταφοράς των δειγμάτων.

Η εικόνα που προέκυψε ήταν ενός συστήματος βασισμένου σε χειροκίνητες διαδικασίες, με σοβαρά κενά στην ιχνηλασιμότητα. Για πολλούς ειδικούς, η αδυναμία εντοπισμού τέτοιων παθογόνων δεν αποτελεί απλώς υπηρεσιακή αμέλεια, αλλά ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Ανεξάρτητη έρευνα για τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας

Ο υπουργός Υγείας του Κουίνσλαντ αναγνώρισε δημόσια τη σοβαρότητα της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για σημαντική αστοχία στα πρωτόκολλα βιοασφάλειας και ανακοινώνοντας την έναρξη ανεξάρτητης δικαστικής έρευνας. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο το γεγονός ότι δεν είναι γνωστό πού κατέληξαν τα 323 φιαλίδια παραμένει ανησυχητικό.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις σκανδάλου όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργαστήριο είχε αγνοήσει επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τη διαχείριση των δειγμάτων. Εσωτερικές αναφορές έκαναν λόγο για ανεπαρκή ψηφιοποίηση και για διαδικασίες βασισμένες σε χειρόγραφα αρχεία, που καθιστούσαν «σχεδόν αναμενόμενο» ένα τέτοιο περιστατικό.

Ο χανταϊός και ο κίνδυνος διαρροής

Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, η απώλεια δειγμάτων χανταϊού αποτελεί υπενθύμιση των λεπτών ισορροπιών μεταξύ επιστημονικής έρευνας και κινδύνου. Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές και αιμορραγικές νόσους, και θεωρείται παθογόνο με υψηλό επιδημικό δυναμικό, ειδικά σε περιβάλλοντα ανεπαρκούς ελέγχου.

Κάθε νέο κρούσμα, όπως αυτό στο MV Hondius, αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για την προέλευση της μόλυνσης και για το αν παλαιότερα περιστατικά απώλειας δειγμάτων ενδέχεται να έχουν κάποια σύνδεση, έστω και θεωρητικά.

Η επόμενη μέρα για την Αυστραλία

Η ανεξάρτητη έρευνα στο Κουίνσλαντ εξετάζει τόσο τις διαδικασίες φύλαξης όσο και τις πιθανές συστημικές αδυναμίες στον έλεγχο βιολογικών υλικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα για την πρόσβαση στους καταψύκτες, την ακρίβεια των καταγραφών και την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις σκόπιμης κλοπής ή διαρροής, το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο προκαλεί ανησυχία.

Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ επιχειρεί να αξιοποιήσει την κρίση ως ευκαιρία μεταρρύθμισης, δεσμευόμενη για επενδύσεις σε τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας, καλύτερη εκπαίδευση προσωπικού και αυστηρότερους ελέγχους. Παράλληλα, τίθεται εκ νέου το ζήτημα δημιουργίας εθνικού μητρώου βιολογικών δειγμάτων, ώστε να αποφεύγονται ανάλογες απώλειες στο μέλλον.

Ωστόσο, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και εφαρμοστούν οι εξαγγελθείσες αλλαγές, η υπόθεση των χαμένων φιαλιδίων θα παραμένει μια σκοτεινή υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη είναι η ασφάλεια όταν πρόκειται για ιούς υψηλού κινδύνου. Το νέο περιστατικό με τον χανταϊό στο MV Hondius εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο ανησυχίας για τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας και την ικανότητα των κρατών να ελέγχουν αποτελεσματικά τη διαχείριση επικίνδυνων παθογόνων.